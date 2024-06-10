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Yaşam Maskeli saldırganlar dehşet saçtı!
Yaşam

Maskeli saldırganlar dehşet saçtı!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 01:09:00 -
Maskeli saldırganlar dehşet saçtı!

Büyükçekmece'de bir apartmandaki dairenin zilini çalan maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırının hedefi olan Uğur Doğan(30) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşayan Uğur Doğan(30) ile ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oturdukları sırada yüzleri kar maskeli 2 kişi kapının zilini çaldı. Kapıyı açan Uğur Doğan ile karşılaşan şüpheliler, Uğur Doğan'a yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı.

Şüpheliler olay sonrası motosiklet ile kaçarken, sesleri duyan ağabeyi Özgür Doğan dışarı çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Uğur Doğan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu dairede inceleme yaparken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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