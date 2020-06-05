“Maskeli Atatürk” istismarına tepki yağdı

Göksel Çağlav Ankara

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’lilerin Atatürk imzalı maskeleriyle Meclis çalışmalarına katılarak istismara kalkışmaları tepkilere neden oldu. Kullanıldıktan sonra çöpe atılacak olan tek kullanımlık maskelerin üzerine Türk Bayrağı ve Atatürk imzası portresi konulması vatandaşlardan büyük tepki çekerken Akit’e konuşan siyasiler ve hukukçular da tepkilerini dile getirdiler. MHP’li Cemal Enginyurt, “Biz hep dedik ki bunlar hep ‘Atatürk Maskesi’ takan Atatürksüzlerdir. Dün gördük ki bunlar kendilerini teyit ettiler. Bunlar ancak ‘Atatürk maskesi’ takarlar. Bir de o taktıkları maske çöpe atıldığında hiç utanmazlar” dedi. AK Partili İmran Kılıç da CHP’lilerin normal baskısız maskelere geri dönmek zorunda kaldıklarını söyleyerek “Yanlış yaptılar” dedi. Avukat Hasan İlter de tepkisini, “Müslümanın başına demokrasinin kılıcı, küffarın elinde bir büyük koz” sözleriyle dile getirdi.