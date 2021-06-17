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Gündem "Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi işaret etti
Gündem

"Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi işaret etti

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere konuştu. Erdoğan, "Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" sorusuna da cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 13:39:00 - 2021-06-17 13:42:44
"Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında Ankara temsilcimiz Hacı Yakışıklı'nın da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Erdoğan, "Son dönemde ülkemizde aşılamada bir ivme yakaladık. Kısıtlamalar esnetildi ama tam normalleşme ne zaman olur?” sorusuna da cevap verdi.

Koronavirüs salgını döneminde verdiği mücadelelerle halkın takdirini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Aşılamada bugün (16 Haziran) itibarıyla birinci ve ikinci doz toplamında 37 milyonu geçmiş durumdayız. Birinci dozda 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon aşı yapıldı. Şu an itibarıyla sıkıntımız yok. İyi bir konumdayız. Çin de Almanya da bize verdikleri sözü ye-rine getiriyorlar. Aşıları peyderpey gönderiyorlar. Bu arada da bizim yerli aşımızla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Temenni ederim ki eylül, ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz. Bu çalışma da devam ediyor. Bu yoğun aşı süreci de pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. İş öyle bir yere geldi ki Organize Sanayi Bölgelerinde de aşılar yapılıyor. Öğretmenlerde aynı şekilde aşılar devam ediyor. Sağlık Bakan-lığı herkesi hızla aşılama noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda vefat sayısı ciddi manada azaldı. Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı düşürmek.

Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim. “Maskeleri ne zaman çıkaracağız?” sorusunun cevabını Sağlık Bakanımız en yetkili olarak en kısa zamanda inşallah verir. Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu ko-nuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun.

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Yorumlar

Yorumcu

Erdoğana 15 sene oy verdim. Seçim olsa bi daha oy vermem. Atama bekleyen ögretmenim. 3 senedir bizi mağdur etti. 1 senede ataması gereken ögretmen miktarini 4 senede atamadi. Başörtusu, bayrak,ezan dedik. Allah icin oy verdik.her seferinde işsiz kaldık. Seçimde olursa Hayatimda ilk defa Chp ye oy vereceğim.
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