Maskeleri indirecek kıyaslama! İster dolara ister euroya çevirin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.

"Askerlerimize kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz"

650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Vatandaşa Akşener, "650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun. Ne kadar güzel. Sen buna devam et” yanıtını verdi.

Dikkat çeken kıyaslama

Murat Alan’ın sunumu ile Akit TV’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında Akşener’in bu tavrı ve muhalefetin ekonomi üzerinden yürüttüğü algı operasyonu konuşuldu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ekonomi üzerinden hükümeti itham eden muhalefete sert tepki göstererek 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği dönem ile günümüzü kıyaslayarak daha fazla engelli vatandaşın maaşında yüzde yüze varan artışın gerçekleştirildiğini söyledi.