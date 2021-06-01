Maskeler ne zaman çıkarılacak? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maskeler ne zaman çıkarılacak? Maskesiz dolaşmak ne zaman serbest olur? soruları koronavirüs salgınında normalleşme adımlarının atılması ile beraber sorulan sorulardan. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" programında gündemi değerlendirirken maskelerin ne zaman çıkarılacağı konusuna da değindi. Peki, Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Öncelikle şunu çok açık net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arzediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur. 1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak. Şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.

Bakan Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini belirten Koca ‘‘Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda, aşı olanlar için maske takma zorunluluğu kalkabilir’’ dedi.