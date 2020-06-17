Maske zorunluluğu olan Bingöl’e Kızılay desteği

Bingöl Karlıova’da meydana gelen depremin ardından bölgedeki faaliyetlerine devam eden Kızılay, kendisine verilen sorumluluklar kapsamında yaraları sarmaya devam ediyor. Maske takmanın zorunlu olduğu Bingöl’de Koronavirüs tedbirleri kapsamında depremden etkilenen vatandaşlara 2300 adet maske dağıtıldı. Yeniköy, Kayapınar, Dinarbey, Elmalıköy ve mezralarında dağıtılan maskelerin doğru kullanımı konusunda da vatandaşlara bilgi verildi. Ayrıca 270 adet dezenfektan, 200 adet eldivenin de dağıtımı gerçekleştirildi.

Saha çalışmaları devam ediyor

Erzurum, Erzincan, Muş ve Diyarbakır’daki Kızılay ekipleri de bölgeye destek olmaya devam ediyor. Kızılay 47 personel ve 30 gönüllü sahadaki çalışmaları yürütüyor. 12 öncü/haberleşme aracı, 3 yardım TIRı ve 1 sahra mutfak kiti bölgede vatandaşlara hizmet veriyor. Sıcak yemek ve çorba ikramlarından 15 binden fazla kişi faydalandı. Ayrıca 75 gıda kolisi ve 4000 kumanya vatandaşlara dağıtıldı. 150 çadır, 1500 battaniye ve 292 yatak, 500 ısıtıcı ile birlikte 6 adet genel maksat çadırıyla bölgedeki ihtiyaçlar karşılanıyor.