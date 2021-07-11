Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza maske alışkanlığı girdi. Havaların ısınması ve vakalardaki düşüş sebebiyle pek çok kişi, maske takma zorunluluğunun ne zaman kalkacağını araştırıyor. Ne zamana kadar maske takacağız?

Maske yasağı eylül ayında kalkar mı? Maske zorunluluğu ne zaman biter?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan maske zorunluluğu hakkında konuştu. İlhan, “Maske sanki şemsiye gibi cebimizde olacak belki de. Belki vaka sayısı 1000'in altına düştükten sonra, AVM'ye gittik, kalabalık bir metroya bindik, kalabalık bir yere gittik o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız. Türkiye'nin belli bölgelerinde, çok kalabalık yerlerinde, 1000'in altındaki rakamlar söz konusu olursa ancak maskeyi tekrar değerlendirmek gerekiyor bence” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Biz artık iki doz aşımızı olacağız. Aşımızı olduktan sonra açık alanlarda muhtemelen artık maske takmaya gerek olmayabilecek; ama kapalı alanlarda, toplu taşımada, kalabalık AVM'de, kalabalık pazar yerlerinde, sinema, tiyatro gibi yerlerde maske takarak, hijyene devam ederek hayatımıza devam edeceğiz. Bu şekilde düşünüp üstesinden bu şekilde gelmek gerekiyor. Dünyada benzer uygulamalara şahit oluyoruz” diye konuştu.