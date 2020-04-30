Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Yeni tip Korona virüs salgını sonrası Malatya’da maske üretimi gerçekleştiren 14 tekstil firmasına teşekkür belgesi takdim edildi.

Malatya Valiliği’nde gerçekleşen programa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Organize Sanayi Müdürü Vahap Erdem ile maske üretimine destek veren tekstil firmalarının yöneticileri katıldı.

"Firmalarımız çok ciddi destek ve katkıda bulundular"

Malatya Valisi Aydın Baruş, teşekkür belgesi verilmesi programında yaptığı konuşmada, “Malatya Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmalarımızın kendi kaynaklarını seferber ederek yapmış oldukları bu katkı hem ülkemiz hem de Malatya’mız için çok değerlidir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının koordinesinde yürütülen tıbbı maske üretimi noktasında çok ciddi bir üretim kapasitesi oluşturulduğuna dikkat çeken Vali Baruş, “Malatya insanının ihtiyacı olan tıbbı maskenin üretimi noktasında Valiliğimize ve Büyükşehir Belediyemize de destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu katkınızı ve vatanseverliğinizi bizlerde teşekkür etmek için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte teşekkür belgesi takdiminde bulunacağız. Bu zorlu süreçten dolayı vatandaşımıza, milletimize destek olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Bu zorlu süreçte en güzel örneği bizlere en iyi şekilde yaşattınız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müteşebbislere selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Türkiye ve dışında mazlum insanlara bu maskelerin ulaştırılması noktasında önemli bir hizmet olduğunu belirtmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Malatya ve ülkemiz açısında önemli bir başarı hikâyesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu başarı hikayesini yazan siz değerli müteşebbislerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Bizim milletimizin millet olma noktasında en temel özelliği zor zamanlarda el ele gönül gönüle vererek ve hiçbir karşılık beklemeden o işin altına gövdesini koyarak o işin neticelenmesini sağlamaktır. Bu millet olmanın en güzel örneğidir ve bunu bizlere en iyi şekilde yaşattınız” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından maske üretimine destek veren 14 tekstil firmalarına Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.