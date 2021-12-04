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Gündem Maske takmıyor diye uyarıldı, sonrası korkunç
Gündem

Maske takmıyor diye uyarıldı, sonrası korkunç

Maltepe'de alışveriş için markete giren ve kendisine maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit eden Ozan K. 30 gün ev hapsi cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:28:00 -
Maske takmıyor diye uyarıldı, sonrası korkunç

Maltepe'de alışveriş için markete giren ve kendisine maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit eden Ozan K. 30 gün ev hapsi cezası aldı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde Ozan K., 2 Aralık Perşembe günü alışveriş yapmak için bir markete girdi. Maske takmayan Ozan K., kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı. Uyarıya öfkelenen Ozan K. görevlilerle tartıştı, belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu. Marketteki diğer kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi. Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelinin Ozan K., olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ozan K.'nın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi. Şüpheli Ozan K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 30 gün ev hapsi aldığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

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