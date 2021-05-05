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Gündem Maske takmayınca cezayı yedi
Gündem

Maske takmayınca cezayı yedi

Eskişehir’de sağlık çalışanı olduğunu söyleyen Selime Topçu’ya, maske takmadığı için 900 lira idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 02:39:00 -
Maske takmayınca cezayı yedi

Eskişehir’deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu belirtilen Selime Topçu, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi’ndeki bir markete girdi. Market çalışanları maske takması konusunda Topçu’yu uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen Selime Topçu, alışveriş yapmaya devam etti.

Market yöneticilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Topçu’ya, pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz” dedi. Tüm uyarılara karşın maske takmayacağını söyleyen Topçu’ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi.

Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Selime Topçu, “Maske takmıyorum, çünkü anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum” dedi.

Yapılan işlemin ardından Selime Topçu, bölgeden ayrıldı.

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