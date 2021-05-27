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Yaşam Maske takma zorunluluğu kalktı mı?
Yaşam

Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Maske zorunluluğu ülkemizde devam eden uygulamalar arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni normalleşme adımları atılacak. Peki, Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Haziran itibarıyla maskeler kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 21:58:00 -
Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske takmak zorunlu mu? COVID-19'da normalleşme süreci için geri sayımın başlaması ile maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağı merak kazandı.

1 Haziran itibarıyla maskeler kalkacak mı?

Yurt genelinde maske takma zorunluluğu devam ediyor. 1 Haziran'dan sonraki yeni normalleşme sürecinde yeni maske kuralları henüz açıklanmadı. Türkiye'de Kovid-19 vaka tablosunda beklenmedik bir artış yaşanmaması halinde 1 Haziran sonrası Kovid-19 tedbirlerinde bireysel koruyucu tedbirlerin alınmasına ağırlık verilen, sosyal hayatta ise yasaklamaları kısmen azaltan bir sürecin işletilmesi bekleniyor. Normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanların artık maskesiz oturabileceği ya da dolaşabileceği kulislerde konuşulanlar arasında.

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