Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske takmak zorunlu mu? COVID-19'da normalleşme süreci için geri sayımın başlaması ile maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağı merak kazandı.

1 Haziran itibarıyla maskeler kalkacak mı?

Yurt genelinde maske takma zorunluluğu devam ediyor. 1 Haziran'dan sonraki yeni normalleşme sürecinde yeni maske kuralları henüz açıklanmadı. Türkiye'de Kovid-19 vaka tablosunda beklenmedik bir artış yaşanmaması halinde 1 Haziran sonrası Kovid-19 tedbirlerinde bireysel koruyucu tedbirlerin alınmasına ağırlık verilen, sosyal hayatta ise yasaklamaları kısmen azaltan bir sürecin işletilmesi bekleniyor. Normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanların artık maskesiz oturabileceği ya da dolaşabileceği kulislerde konuşulanlar arasında.