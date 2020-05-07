Maske fırsatçılarına ‘tavan fiyatla’ darbe

Oğuzhan Gültekin Ankara

Maske satışının serbest bırakılmasının akabinde fahiş fiyatın önüne geçmek için tavan fiyat uygulamasına halk desteği geldi. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Tüketici Dernekler Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, “Tavan fiyat uygulaması, tüketici yararına yerinde bir karar” dedi.

Doğru bir karar

Koçal, şunları dile fgetirdi: “Cerrahi maskeler tüketici sağlığı açısından salgından korunmak için ihtiyaç duyulan en önemli malzemelerin başında geliyor. Bu maskeleri başından beri biz devletimizin yerel yönetimler olsun, diğer kurum ve kuruluşlar olsun hepsiyle koordineli bir şekilde çalışıp ücretsiz dağıtmasını istemiştik. Nitekim bu da gerçekleşti. Ancak gelinen noktada maskelerin ücretli olması da bir seçenektir. Bu maskelere çok düşük bir bedel uygulanarak her yerde bulunacak olmas ihtiyaçların giderilmesi konusunda daha etkili ve başarılı olacaktır. Ayrıca uygulamada tavan fiyat uygulanması fırsatçıların da önüne geçecektir. Ticaret Bakanlığımız bu tür fırsatçılara geçit vermemek adına gereken çalışmaları yapıyor. Tabi ki gönül maskelerin ücretsiz dağıtımına devam edilmesinden yana ama, bu da ihtiyaçların giderilmesi bakımından hızlı ve etkili bir yöntemdir.”

250 milyon ücretsiz maske dağıtıldı

Koronavirüs salgınından dolayı sağlık sistemi çöken birçok ülke birbirlerinin maskelerine sınır kapılarında el koyup, vatandaşlarının ellerindeki maskeleri devlete vermeleri çağrısında bulunurken Türkiye, salgın süresince 250 milyon maskeyi vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıttı. Önce kendi vatandaşının ihtiyaçlarını gideren Türkiye, salgından etkilenen birçok ülkeye de maske, eldiven, koruyucu gözlük, tulum, dezenfektan gibi tıbbı malzemeleri hibe olarak gönderdi.