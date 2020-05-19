  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor

Araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Trump esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları kalıcı olarak donduracağını açıkladı

Danimarka’da camiler yeniden ibadete açıldı

Beyaz Saray doktoru Trump'ın "hidroksiklorokin" kullanma nedenini açıkladı
için kalan
Aktüel

Maske dağıtıldı, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve İlçe Emniyet Müdürü İkbal Başkurt, çarşı ve halk pazarında maske dağıtımı gerçekleştirerek maske takmayanlar ve Sosyal mesafeye uymayanları uyardılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:46:41 -
Maske dağıtıldı, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve İlçe Emniyet Müdürü İkbal Başkurt, çarşı ve halk pazarında maske dağıtımı gerçekleştirerek maske takmayanlar ve Sosyal mesafeye uymayanları uyardılar.


İlçede kısa süre önce başlayan ve üretimini İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının üstlendiği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskeler bugün yine yetkililer tarafından vatandaşa dağıtıldı.


Her hafta ilçede sabit olarak Pazar kurulan günlerde diğer zamanlarda ise belli günlerde dağıtılan maskeler ilçede maske konusunda büyük bir ihtiyacı karşılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı