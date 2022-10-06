Maske cezası yiyenlere TBMM'den müjde! Hepsi silinecek

TBMM'ye yarın sunulması beklenen 52 maddelik torba kanununda, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı dönemde maske takmayan vatandaşlara kesilen cezaların affı da yer alacak. Torba kanuna eklenen madde ile maske cezası yiyen vatandaşların cezalarının silineceği öğrenildi.

Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif daha sonra ikiye bölündü. 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda bazı maddeler eklendi. Eklenen maddelerden birisi de maske cezalarının silinmesi oldu.

Farklı borçlar da silinecek!

Öte yandan kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyaları (işten çıkartılanlar hariç) bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu belirtiliyor.

KYK faizlerinin de silineceği teklifte, elektrik ve doğal gaz desteği de yer alacak.

İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin liraya kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.