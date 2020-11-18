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Yerel Maske cezası yiyen şahıs ortalığı birbirine kattı
Yerel

Maske cezası yiyen şahıs ortalığı birbirine kattı

Erzincan'da düzgün maske takmadığı için koronavirüs denetimleri kapsamında ceza yiyen vatandaş olay çıkardı. Polislerle tartışan adamın gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:28:00 - 2020-11-18 10:39:15
Maske cezası yiyen şahıs ortalığı birbirine kattı

Erzincan'da ilgili ekipler cadde ve sokaklarda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Fevzipaşa Caddesi'nde maskeyi uygun takmayarak dolaşan A.G., denetim ekipleri tarafından durduruldu. Uyarılara rağmen maskeyi ağız ve burnunu tam kapatacak şekilde takmamakta ısrarcı olan A.G., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekip otosuna bindirilen vatandaşa idari para ceza uygulanırken, Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler kentin işlek yerleri başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda denetimlerini sürdürdü.

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