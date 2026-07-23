Masfen Enerji halka arzında talep toplama başlıyor

Türkiye ve Avrupa'da geliştirdiği yenilenebilir enerji projeleriyle sürdürülebilir ve yeşil enerji üretimine odaklanan Masfen Enerji’nin halka arzı için talep toplama başlıyor. Deniz Yatırım liderliğinde toplam 46 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda birim pay fiyatı 45,68 TL olacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 883 milyon TL, halka açıklık oranının ise yüzde 15,32 olması öngörülüyor. Masfen Enerji paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle, brüt halka arz gelirinin yüzde 34,1'i kadar fon kullanılarak fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.

"İki güçlü iş modelimiz sürdürülebilir büyümemizi destekliyor"

Masfen Enerji’yi kurdukları günden bu yana enerji dönüşümüne yön veren entegre bir enerji şirketi olmayı hedeflediklerini söyleyen Masfen Enerji Kurucu Ortağı Kemal Onur Karakuş, şöyle konuştu: “Bugün geldiğimiz noktada hem kendi elektrik üretim portföyümüzü büyüten hem de kamu ve özel sektör için anahtar teslim güneş ve rüzgâr enerji santralleri ile müstakil depolama tesisleri (BESS) geliştiren güçlü bir oyuncuyuz. Faaliyetlerimizi yalnızca proje geliştirme ve kurulumla sınırlamıyor; bakım, onarım, izleme ve işletme hizmetleriyle müşterilerimize uçtan uca çözümler sunuyoruz.

Bizi farklılaştıran en önemli unsur ise iki güçlü iş modelini aynı anda yürütüyor olmamız. Bir tarafta düzenli nakit akışı sağlayan elektrik üretimimiz, diğer tarafta sürekli büyüyen anahtar teslim çözümlerimiz bulunuyor. Bu yapı bize hem sürdürülebilir gelir hem de yeni yatırımlar için güçlü finansman oluşturuyor.

Şu anda Türkiye'nin 11 ilinde ve Yunanistan ile Romanya’daki iştiraklerimizle birlikte toplam 117 MW'ın üzerinde kurulu güce sahibiz. Bunun yanında bugüne kadar 611 MW'ın üzerinde GES projesinin kurulumunu ve revizyonunu başarıyla tamamladık. Romanya’da 2027 yılında tamamlanacak 65 MWp GES yatırımımız bulunuyor. Ayrıca, 31 Mart 2026 itibarıyla kurulumu devam eden projelerimiz kapsamında yurt içinde 312 MW GES projesi, yurt dışı 19 MW GES projesi, yurt içi 176 MW RES projesi, yurt dışı 330 MW BESS projesi olmak üzere toplamda 837 MW EPC proje portföyüne ulaştık.”

“Oluşturacağımız değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz”

Şirketin ulaştığı ölçeğin halka arz için güçlü bir zemin oluşturduğunu belirten Kemal Onur Karakuş, “Düzenli nakit akışı sağlayan enerji üretim portföyümüz, güçlü sipariş bakiyemiz ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırım stratejimizle önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimize inanıyoruz. Halka arzımızla birlikte yatırımcılarımızı da bu büyüme yolculuğuna ortak ederek, oluşturacağımız değeri birlikte paylaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75’lik bölümünü güneş ve rüzgâr santralleri ile müstakil elektrik depolama tesisleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanacaklarını açıklayan Karakuş, geri kalan yüzde 25’lik bölümün ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirileceğini belirtti.

“Güçlü bilanço yapımız ve yüksek likiditemiz yeni yatırımlarımız için finansal esneklik sağlıyor”

Şirketin güçlü finansal yapısına dikkat çeken Karakuş, “Elektrik üretim faaliyetlerimiz sayesinde düzenli nakit akışı yaratma konusunda önemli avantajlara sahibiz. Türkiye'deki güneş enerjisi santrallerimizin tamamı YEKDEM kapsamında yer alırken, Yunanistan'daki santrallerimiz uzun vadeli sabit fiyatlı elektrik alım anlaşmaları (PPA) ile faaliyet gösteriyor. Bu yapı, sürdürülebilir ve öngörülebilir nakit akışımızı destekleyen önemli unsurlardan birini oluşturuyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklarımız 12,4 milyar TL'ye, özkaynaklarımız 9,3 milyar TL'ye ulaştı. Özkaynaklarımızın toplam varlıklar içindeki payı %75'e çıktı. Aynı dönemde 1,2 milyar TL ciro ve 335 milyon TL net kâr elde ettik. Ayrıca yaklaşık 4,5 milyar TL net nakit pozisyonuna sahibiz. Güçlü bilanço yapımız ve yüksek likiditemiz, yeni yatırımlarımız için önemli bir finansal esneklik sağlıyor. 2026 yılını da hem yatırım hem operasyon hem de finansal performans açısından güçlü bir büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. Özellikle devam eden EPC projelerimizin devreye alınmasıyla birlikte faaliyet hacmimizin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

“Hedefimiz yenilenebilir enerji alanında en çok tercih edilen şirketlerden biri olmak”

Dünyanın bugün enerji arz güvenliği, iklim hedefleri ve ekonomik büyüme dinamiklerinin etkisiyle tarihi bir enerji dönüşümünden geçtiğini vurgulayan Karakuş, “Güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları küresel ölçekte hızla artarken, Türkiye de 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji alanında önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü 2025 yıl sonu itibarıyla 25,1 GW'a, rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise 14,8 GW’a ulaştı. 2035 yılında RES ve GES toplam kurulu gücünün 120 GW'a ulaşacağı öngörülüyor. Biz de Masfen Enerji olarak bu güçlü büyüme dönemini önemli bir fırsat olarak görüyor; elektrik üretimi ve satışının yanı sıra proje geliştirme, EPC, enerji depolama ve mühendislik alanlarındaki entegre yapımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda karbon piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, GCC ve I-REC sertifikasyon süreçleriyle çevresel sorumluluğu ekonomik değer üretimiyle birlikte ele alıyoruz. Yenilenebilir enerji sektörünün sunduğu büyüme fırsatlarını güçlü mühendislik altyapımız, teknoloji yatırımlarımız ve uluslararası projelerimizle değerlendirmeye devam edeceğiz. Nihai hedefimiz ise Türkiye'nin ve Avrupa'nın yenilenebilir enerji alanında en güvenilir ve en çok tercih edilen şirketlerinden biri olmak” diye konuştu.