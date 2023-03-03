Masayı dağıtan Akşener'e HDP'den zehir zemberek sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 6'lı Masa'dan çekildiklerini duyurdu.

"Yavaş ve İmamoğlu'nu istedik"

Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, "Dün ortak adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek ismi dile getirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşünü beyan etti. Biz 3 yılı aşkın sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, tüm anketlerde de uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazanan iki isim konusunda görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Anladık ki küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih etmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi" ifadelerini kullanmıştı.

Gizli ortak HDP'den İYİ Parti'ye sert sözler

HDP'nin eski eş genel başkanlarından Sezai Temelli olmak üzere bazı isimler de Akşener'e yüklendi. Temelli, Akşener'in, Mehmet Ağar'la geçmişte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Faşizmin rengi değişse de zihniyeti değişmez... yanlış hayat nasıl doğru yaşansın, yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin?" mesajını paylaştı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP'nin Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de sosyal medya hesabından "Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti... No pasaran!" yorumu yaptı.

Kürkçü daha sonra ise "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ahlak ve şahsiyet ve insanlık sınavındalar. Akşener'in rezilane rüşvetine tenezzül etmeyerek onu MC geleneğiyle birlikte belediye çöplüklerine gömdükleri an kendileri de bir demokratik sinerji kaynağına dönüşecekler... İnsanlık kazansın!" paylaşımında bulundu.

HDP eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise "Meral Akşener hiç bir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" paylaşımında bulundu.