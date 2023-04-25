Masaya dönüş İYİ Parti'yi eritti! Akşener kaybettiği prestiji geri getiremiyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yanına ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da alıp Konya'da miting düzenleyecekti. Ancak katılım öylesine azdı ki meydandan apar topar geri dönmek zorunda kaldılar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapmak istediği siyasi manevralar, Meclis kürsüsünden kurşun atmalar kaybettiği prestijini bir türlü geri toplamasına yetmedi.

İYİ PARTİ'DE İSYANLAR PEŞ PEŞE GELDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendi teşkilatını tabanını delegelerini 10 yıl boyunca HDP'ye alıştırdı belki ama İYİ Parti bünyesine HDP'yi alıştımak kolay olmadı. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerin isyanı, Aytunç Çıray gibi İYİ Parti'nin ağır toplarının barajın altında kaldık açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

MASAYA NEDEN GERİ DÖNDÜ?

Akşener ve Dervişoğlu gibi isimler masadan neden kalktıklarını açıklayabiliyordu ama neden geri oturduklarını açıklayamıyordu. Ve yapılan her yeni açıklama durumu içinden daha da çıkılamaz hale getirdi.

MASKELER DÜŞTÜ

Tüm eleştirilere rağmen masada kalmaya devam eden Meral Akşener, şimdi tüm tuşlara basıyor. Kaza kurşunlarını oya devşirmeye, milleti kendisine inandırmak için çabalıyor.Ancak seçime 3 haftadan daha az bir süre kaldı. Artık maskeler düştü. Millet gerçekleri görüyor. Konya'da Akşener ve Yavaş'ın başına gelenlerde aslında tüm bu yaşananların sahadaki karşılığı.

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