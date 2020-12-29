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Yaşam Masanın altına saklandı, verdiği cevapla polisleri güldürdü
Yaşam

Masanın altına saklandı, verdiği cevapla polisleri güldürdü

Bursa'da sokak kısıtlamasına uymayarak internet kafeyi kıraathaneye çeviren gençlere düzenlenen baskında, masanın altına saklanan gencin verdiği cevap polisleri güldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 00:14:00 - 2020-12-29 00:36:48

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek internet kafeyi kıraathaneye çeviren gençlere polis baskın düzenledi. Baskın anında masanın altında yakalanan bir genç, "ayakkabımı bağlıyorum" dedi. Gencin cevabı polisleri güldürdü.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup genç, internet kafeyi kıraathaneye çevirdi.

Durumdan haberdar olan polis ekipleri kıraathaneye operasyon düzenledi. Baskın anında içeride bulunan 13 kişiye 41 bin lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Masanın altında yakalandı

Operasyon esnasında masanın altına saklanan bir genç, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan gencin savunması, "ayakkabımı bağlıyorum" oldu.

Gencin bu cevabı, polis ekiplerini ve salondaki diğer kişileri güldürdü. O anlar kameraya yansıdı.

 

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