‘Masalcılar’ yetişkinleri çocukluklarına götürüyor

Bir araya gelmeden önce çocuklara anlatımlar yaparak masalları sevdirmeye çalışan Özden Yücel, Zeynep Sezgin, Şeyma Yenioğlu ve Ferhan Çınar, tanıştıktan sonra yetişkinlerin de masallara ihtiyacı olduğunu düşünerek Eskişehirli Masalcılar Topluluğu’nu kurdu.

Masalların yetişkinler için de önemli dersler barındırdığına inanan topluluk, “Hakikat ve Hikaye”, “Yılan Prens”, “Lotilko” gibi yerli ve yabancı masalları ritim ve ışık düzeni de kullanarak aslına uygun şekilde sahneye uyarlıyor. Grup üyesi Ferhan Çınar, “Biz hiç prova yapmıyoruz. O gün program için içimizden nasıl bir masal geçiyorsa, neyi anlatmak istiyorsak onu anlatıyoruz” dedi.