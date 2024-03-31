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Aktüel ‘Masalcılar’ yetişkinleri çocukluklarına götürüyor
Aktüel

‘Masalcılar’ yetişkinleri çocukluklarına götürüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-31 11:57:00 -
‘Masalcılar’ yetişkinleri çocukluklarına götürüyor

Eskişehir’de yaklaşık bir yıl önce masal anlatıcılığı serüvenine başlayan 4 kişilik grup, amatör olarak haftada bir kez İl Halk Kütüphanesinde sergiledikleri performanslarında yetişkin izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Bir araya gelmeden önce çocuklara anlatımlar yaparak masalları sevdirmeye çalışan Özden Yücel, Zeynep Sezgin, Şeyma Yenioğlu ve Ferhan Çınar, tanıştıktan sonra yetişkinlerin de masallara ihtiyacı olduğunu düşünerek Eskişehirli Masalcılar Topluluğu’nu kurdu.

Masalların yetişkinler için de önemli dersler barındırdığına inanan topluluk, “Hakikat ve Hikaye”, “Yılan Prens”, “Lotilko” gibi yerli ve yabancı masalları ritim ve ışık düzeni de kullanarak aslına uygun şekilde sahneye uyarlıyor. Grup üyesi Ferhan Çınar, “Biz hiç prova yapmıyoruz. O gün program için içimizden nasıl bir masal geçiyorsa, neyi anlatmak istiyorsak onu anlatıyoruz” dedi.

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