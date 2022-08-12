Maşaları da susturdular

Yıllarca Sivas olaylarına misilleme amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen Başbağlar katliamının, aslında bir dönem devletin içerisine sızmış çeteler tarafından aylar önce PKK’ya sipariş edildiğini ortaya koyan veriler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Başbağlar katliamına ilişkin iddianameye göre, taşeron örgüt PKK’nın karanlık ilişkiler ağı deşifre olmaması için, eylemde kullandığı maşaları da bir süre sonra infaz ettiği ortaya çıktı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, saldırıyı yöneten İsa kod adlı Orhan İlbay ile Cuma kod adlı Raif Eryılmaz 1994’ün Mart ayında, örgütün karanlık bir çok eyleminde parmağı olan sözde Dersim eyaleti sorumlusu Doktor Baran (kod) Müslim Durgun tarafından infaz edildikleri ortaya çıktı. PKK, derin devlet, ABD üçgeninde işlenen vahşi cinayetlerde kullanılan Müslim Durgun da, aynı yıl içerisinde örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla öldürüldüğü belirtilmişti.

Grup sorumlusu Raif Eryılmaz

29 yıl sonra hazırlanan Başbağlar iddianamesi, katliamın perde arkasındaki korkunç gerçekleri deşifre etmeye devam ediyor. İddianameye göre, Başbağlar’da 33 masum vatandaşımızı katleden PKK’lı terörist grubun sözde komutanın, saldırıdan 9 ay sonra örgüt tarafından infaz edildiği ortaya çıktı. Yakalanan PKK’lı terörist Rıdvan Er (Bedran Kod)’in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesi örgüt içi susturma operasyonunu açıkça ortaya koydu. Terörist Rıdvan Er ifadesinde, “Örgüte 1992 yılının Eylül veya Ekim aylarında katıldığını, yakalandığı güne kadar da örgüt içerisinde faaliyet gösterdigini, kendisine Başbağlar Katliamı sorulduğunda Başbaglar Köyü’nün yakıldıgını ve köydeki erkeklerin kurşuna dizilerek öldürüldügünü radyodan duyduğunu, bu olaydan 15 gün önce kendisinin Hıdır Sarıkaya’nın (Ekrem Kod) koruması olduğunu ve onun grubunda kaldığını, Cuma Kod Raif Eryılmaz sorumluluğundaki 25 kişilik grubun ise silahlı eylem yapmak üzere Başbağlar’a gittiğini” belirtti.

Dr. Baran tarafından susturuldu

İddinamedeki ifadesinde, “bu grup içerisinde Faik Kod (Bingöllü), Ruhat Kod (Tunceli-Mazgirtli), Agit Kod (Diyarbakır-Liceli), Özdal Kod (Elazıglı), Çektar Kod (Diyarbakır-Liceli), Abdullah Kod (Cizreli), Rezan Kod (Mardin-Kızıltepeli), Sefkan Kod (Almanya katılımı), Hebat Kod (Tunceli-Mazgirtli), Bager Kod (Agrılı), Enver Kod (Elazıg katılımı), Delil Kod (Tunceli-Ovacıklı), Rojin Kod (Tuncelili), Hezal Kod, Piro Kod (Tuncelili)’un yer aldığını, grup sorumlusu Cuma Kod’un 1993-1994 kıs sürecinde Doktor Baran Kod tarafından infaz edildiğini” beyan eden Rıdvan Er, bahse konu olayda; Hüseyin oğlu 1964 doğumlu Orhan İlbay (Isa Kod) ile Abdullah oğlu 1968 doğumlu Raif Eryılmaz (Cuma Kod)’un 1994 Mart ayında, yani katliamdan 9 ay sonra Dr. Baran Kodlu terörist tarafından infaz edildiklerini vurguladı.

Onu da ortadan kaldırdılar

Terörist örgütün eski 2 numaralı sorumlusu Şemdin Sakık da ifadesinde Dr. Baran kod adlı Müslim Durgun’un Başbağlar katliamından 1 yıl sonra Öcalan’ın emriyle infaz edildiğini ifade etmişti. Başbağlar iddianamesine de giren Sakık’ın ifadesinde, Doktor Baran’ın Başbağlar hadisesinden sonra infaz edildiği şu sözlerle geçiyor:

“Olayı Tunceli Bölge Sorumlusu (gerçek adını bilmediği) Dr. Baran Kod tekmil verirken duyduğunu, olaydan daha önce haberi olmadığını, Abdullah Öcalan’ın konuşmalarından bu eylemi onayladığını anladığını, zaten Abdullah Öcalan’ın kendilerine sık sık ‘ben size silahı savaşmanız için veriyorum’ dediğini, 1994 yılı sonlarında Dr. Baran Kod’un ölmesi üzerine Tunceli Bölge Sorumlusu olarak atandığını, buradaki teröristlerden olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini duyduğunu...”