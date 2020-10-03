Masal Okulu pandemi sürecinde de çocukları masallarla buluşturmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Çocukları masallarla buluşturan İstanbul Masal Okulu, pandemi sürecinde de çevrim içi olarak etkinliklerini sürdürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarla yüz yüze bir araya gelemeyen masal okulu öğretmenleri, öğrencilere canlı yayında masal anlatarak onlarla hayal dünyasına yolculuk yapıyor, birlikte şarkılar söyleyerek eğlenceli vakit geçiriyor.

İki yıl önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 vizyon projelerinden olan "Kütüphanede Hayat Var Projesi" ile hayat bulan İstanbul Masal Okulu, Üsküdar Validebağ Korusu'nda faaliyetlerine çevrim içi olarak devam ediyor.

İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü Masal Okulu Koordinatörü Özgür Aras Tüfek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masal okulunu kurduktan sonra, öğrencilerden, velilerden ve okullardan büyük talep gördüklerini anlattı. Bu talepleri karşılamak için ilk etapta 100 öğretmene ardından İstanbul'un 39 ilçesinde binlerce öğretmene masal anlatıcılığı eğitimi verdiklerini belirten Tüfek, böylece kent genelindeki okullarda binlerce öğrenciyi masallarla buluşturduklarını söyledi.

Tüfek, masalın, insanların birlikte vakit geçirmelerini, aynı hayali kurarak yan yana durmalarını, bir hayale inanmalarını ve yüz yıllarca kültür aktarımını sağladığını söyledi.

- "Masallardan koptuk"

Masal anlatıcılığının uzun yıllar boyunca sekteye uğradığını anlatan Tüfek, şöyle konuştu:

"Filmler, televizyon, bilgisayar, internet derken masallardan koptuk. Amacımız öğretmenler vasıtasıyla masalların tekrar gündeme gelmesi ve tekrar çocuklara ulaşması. O nedenle biz anlatıcı öğretmenler yetiştirerek, bu kültürün, bu geleneğin devam etmesini istiyoruz. Masalı bir şans, her şeyin mümkün olduğu bir dünya olarak görüyoruz. Çocukların tekrar o dünyaya davet edilmesi için öğretmenlerle yola devam ediyoruz."

- "Velilerin masala ilgisi arttı"

Tüfek, pandemi süreci öncesinde öğrenci ve velilerden olumlu dönüşler aldıklarını aktararak, "O sınıftaki çocuklar eve gittiklerinde masal anlatmışlar ve bunun devamını istemişler. Veliler de okul müdürünü arayıp, 'Bugün çocuklar ne dinledi?' diye soruyor. Masal anlatımlarından sonra velilerin bize söyledikleri şey şu: 'Biz de çocuklarla birlikte dinliyoruz. Masal saatinden çıkamadığımız için kahvaltımız gecikiyor.' Böyle güzel şeyler yaşıyoruz ve bu bizi çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

- "Masalların sonunda hep iyiler kazanıyor"

Masalın, çocukları sanal dünyadan kurtarıp eğitimlerine katkı sağladığını vurgulayan Tüfek, sözlerine şöyle devam etti.

"Çocuklar da biz de sanal bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ancak masal dünyasına girdiğinde, çocuk masal kahramanıyla birlikte yola çıkıyor. Bu yol aslında toz pembe bir yol değil. Bir sürü engel var. Devler, ejderhalar, kuyular. Kahramanla birlikte o korkuyu yaşıyor. Sonra kahramanın bir inanca tutunarak bir iyilikle o yolculuğun sonunda başardığını ve girdiği bütün çıkmazlardan kurtulabileceğini görüyor. Bu çocuğa aslında şunu fısıldıyor: Sen de hayatında bir sürü sıkıntı yaşayabilirsin. İstemediğin bir sürü şey olabilir. Zorluklar, karşında devler gibi dikilebilir ama masal kahramanı gibi korkma, vazgeçme, iyiliği bırakma."

- "Masallar bir hayat simülasyonudur"

Masal dünyasına yolculuk eden çocukların gerçek hayatta karşılaşacakları zorlukları yenerek, pes etmediğini, bu nedenle masala "Hayat Simülasyonu" dediklerini anlatan Tüfek, "Bazı veliler 'Çocuk zorluk görmesin, korkuyor.' diyor. Bunların yaş seviyesine göre ayarlanması çok önemli. Ama çocuk bunları görmezse hayatın içinde karşılaştığında ne yapacak? Bununla baş etmeyi nasıl öğrenecek?" diye konuştu.

Masal Okulu'nu çocukların hayal dünyasına hitap edecek şekilde tasarladıklarını söyleyen Tüfek, "Masal dünyası gibi bir yer kurmaya çalıştık. Çocuk geldiğinde burada ayakkabılarını çıkartıyor, yerdeki minderlere ya da sedire oturuyor. Sobamız var yakıyoruz. Kışın üstünde kestaneler pişiriyoruz. Çocuk farklı bir dünyaya giriyor. Validebağ Korusu içinde olmamız da büyük bir şans. Ormanın içinden yürüyerek geliyorlar. Masal dünyasına kelimelerle yolculuk yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Pandemi süreciyle birlikte çocuklardan ayrı kaldıkları için çok üzüldüklerini aktaran Tüfek, masalları çocuklara ulaştırmak için hemen çalışmalara başladıklarını anlattı. Tüfek, "Pandeminin ilk haftası biz masallarımızı kayıt altına alarak, bunları yayınladık. Şimdi de canlı yayınlarla masallarımızı çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Pandemide masal okulu sekteye uğramadı. Tabii ki buruğuz, onları burada karşılayamıyoruz ama sürece de uymak zorundayız. Pandemi sürecinde bizler Masal Okulu öğretmenleri olarak çocuklarımızla çevrim içi bir şekilde onlarla buluşuyoruz." dedi.

- "Uzaktan da olsa çocuklarımızla buluşuyoruz"

Masal anlatıcısı ve öğretmen Ervanur Karamercimek de pandemiden dolayı çocuklardan uzak kaldıkları için üzüldüklerini onlarla çevrim içi de olsa bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak masal anlatıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, şarkılar söylüyoruz. Uzaktan da olsa çocuklarımızla buluşuyoruz. Burada onları şarkılarla karşılıyorduk, onları çok özledik. Bu sürecin geçmesini ve yeniden onlarla buluşmayı diliyoruz." şeklinde konuştu.

Bir diğer masal anlatıcısı ve öğretmen Özlem Yılmaz, pandemi sürecinde de verimli bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, "Çocuklarımızla göz göze, diz dize bir temas halinde bulunamıyoruz. En sağlıklı masal anlatma şekli bir çember oluşturarak anlatmak. İnşallah sağlıklı günlere kavuşacağız ve tekrar eğitimlerimizi bir çemberde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Masalların 7 den 70'e herkesi çok yönlü geliştirdiğine dikkati çeken Yılmaz, "Masalda bizim kültür kodlarımız ve aynı zamanda hayatın kendisi saklı. Çocuklarımıza bunu anlattığımızda biz aslında onlara bir yaşam öyküsü anlatmış oluyoruz. Çocuklarımızı yaşama hazırlamak adına masallar anlatabiliriz." dedi.