0553 313 94 23

Masal Müzesi Ekrem Ataer söyleşisine ev sahipliği yaptı

Kartal Belediye Başkanı Op.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:05
Masal Müzesi Ekrem Ataer söyleşisine ev sahipliği yaptı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde ve duayen kültür ve sanat adamı Sunay Akın’ın koordinasyonunda Kartal’a kazandırılarak her ay binlerce kişinin ziyaret ettiği Kartal Belediyesi Masal Müzesi, kültürel ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.



Bu etkinlikler kapsamında yazar ve müzisyen Ekrem Ataer, Türkiye’nin tek Masal Müzesi’nde müzikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye, Kartallıların ilgisi yoğun oldu. Söyleşiye kendi hayat macerasını anlatmakla başlayan sanatçı Ekrem Ataer, zaman zaman çaldığı bağlamasıyla da dinleyicilerin duygularına dokundu. Ekrem Ataer’in; hayat, insan ve güzellikler üzerine gerçekleştirdiği söyleşi süresince dinleyiciler büyülü bir yolculuğa çıktı. Etkinlik sonunda sevenleri için kitaplarını da imzalayan Ekrem Ataer, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.



Türk Halk Müziği ile çağdaş müzik unsurlarını bir araya getirmesiyle tanınan Ekrem Ataer, uzun yıllar boyunca çeşitli yayın kuruluşlarında program yapımcısı, yayın koordinatörü ve sunucu olarak görev yaptı. Çeşitli alanlarda çok sayıda eser veren ödüllü sanatçı şu sıralar “Hacıbektaş Senfonisi” adlı eseri üzerine çalışıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:05
  1. sanat
  2. kültür
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük isteyen Karaağaç açıklaması
    1. CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük..
    2. Soyer’den trafiğe çözüm için projeler
    3. Yan yatan işçi servisi ağaçları yerinden
    4. Sınıra ZPT sevkiyatı
    5. Osmaneli Münür Şahin’e sahip çıktı
    6. Antalya’da eşini öldüren koca..
    7. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
    8. New York'ta hayat pahalı
    9. Tır devirdi, sürücüsü yaralandı
    10. Çorum’da okul servis araçları..
    11. Altın fiyatları
    12. Fransız Bakan istifa ediyor
    13. Vodafone, teknoloji ve çözümlerini..
    14. Kemik erimesine yumurta kabuğu
    15. VASKİ Kamera İzleme Merkezi hizmete..
    16. Beykoz adayı Aydın: “Beykoz’da amatör..
    17. Türkiye şampiyonu takıma, Elazığ..
    18. Cumhur İttifakı adayı Tezcan:..
    19. Minik Doğa’nın yardımına Beyazay..
    20. Aydemir’den Olur’da tefekkür buluşması
    21. 6 buçuk yaşındaki Seher..
    22. Köşküm var deryaya karşı... Neye yarar..
    23. "Muhalefet iş üretmiyor sadece..
    24. Galatasaray'dan transfer bombası Hakan..
    25. Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası..
    26. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    27. Alan, Dolmuşçu esnafı ile bir araya..
    28. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    29. Gülaçar: “Bu şehri beraber..
    30. Adıyaman’da Alparslan Türkeş Caddesi..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok