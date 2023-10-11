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Sosyal Medya MASAK, işlem başlatmıştı! Dilan Polat’a ait 200 milyon liranın üstünde şüpheli işlem
Sosyal Medya

MASAK, işlem başlatmıştı! Dilan Polat’a ait 200 milyon liranın üstünde şüpheli işlem

Yeniakit Publisher
2023-10-11 09:48:00 -
MASAK, işlem başlatmıştı! Dilan Polat’a ait 200 milyon liranın üstünde şüpheli işlem

Sosyal medyada zengin yaşamını gözler önüne sererek Türkiye'nin gündemine yerleşen Dilan Polat ve eşi hakkında MASAK inceleme başlattı.

Saçlarına dolarlar takan, kahvesinin içine altın tozu döken, çiçeklere altın serpen, son model araçlar, helikopterler ve özel uçaklarla görgüsüzlüğün dibine vuran Dilan Polat'ın kara para akladığı iddia edilmişti.

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı, 200 milyon liradan fazla şüpheli işlem saptandı.

Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi. Tespitlere göre, söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildi.

Nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar yaklaşık 250 milyon lira. Engin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve şirketinin hesaplarında nakit yatırma ile biriken tutarların taşınmaz araç alımına yönlendirildiği belirtildi.
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Rapora göre, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.

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