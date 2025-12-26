  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden Dilek İmamoğlu’ndan yeni şikayet! “Avrupa’nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı”

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

Kendi sözüyle mat oldu! 5 dakika istifası gelecek mi?

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Demek ki neymiş, Türkiye haklıymış!.. Batı’nın özgürlük maskesi düştü

26 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

26 Aralık 1424: İbn Ineb'nin vefatı (Seyyid-Şerif-Âlim)
Yerel Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvasına darbe! Baskın anı saniye saniye kaydedildi, kelepçeler bir bir patladı!
Yerel

Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvasına darbe! Baskın anı saniye saniye kaydedildi, kelepçeler bir bir patladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvasına darbe! Baskın anı saniye saniye kaydedildi, kelepçeler bir bir patladı!

Samsun’un Atakum ilçesinde ahlak polisi, halkın huzurunu kaçıran bir masaj salonuna yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin düzenlediği baskında, suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adalete teslim edilen şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonuna yönelik, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında 'fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarına yönelik teknik ve fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 1'i kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan eş zamanlı aramalarda, 7 adet cep telefonu, 2 adet notebook, 5 adet not defteri, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet mini kamera ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K. ve N.T.C. işlemlerinin ardından dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. M.T., U.D. ve K.S.K. olarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, N.T.C. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı ise jandarma kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!
81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

Gündem

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu! Gözaltılar var
CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu! Gözaltılar var

Gündem

CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu! Gözaltılar var

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu
Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Gündem

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23