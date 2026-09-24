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Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

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Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Yeni sezona zirvede giren ve ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgi odağı olan Gönül Dağı’nın iki yüz yirmi dördüncü bölümü, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

#1
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Dizinin yedinci sezonunda, yurtdışındaki parlak eğitim hayatının ardından mühendis olan Ali Kaya’nın memlekete dönüşü sonrası ilginç olaylar ekranlara taşınıyor.

#2
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Gönül Dağı’nda bu hafta, birbirinden komik karakterlerin yaşadıkları eğlenceli olayları izleyeceğiz.

#3
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Dizinin 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak:

#4
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Taner, amcaoğullarına icat işinin ne kadar zor olduğunu göstermek için bir plan yapar. Ali ve Taner arasında neler yaşanacaktır?

#5
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

TVR’deki isyanın ardından Mahir, sadece bir kişinin işten çıkarılacağını söyler. İşten çıkarılacak kişi kimdir?

#6
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Yusuf ve Aslı, araba kullanmayı öğrenmek için yola çıkarlar. İkili kendilerini bir düğünün içinde bulur. Düğünde neler yaşanacaktır?

#7
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Ramazan Mete, kaymakamlıktan çağrılır. Kaymakam, Ramazan Mete’den ne isteyecektir?

#8
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Yağmur, odasının camına bırakılan ‘Yağmur Postası’ gazetesini okur. Gazeteyi kimin bıraktığını öğrenmek için cama çıkar seslenir ancak kimse cevap vermez. Ömer çoktan gitmiştir…”

#9
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu ve Hüseyin Küpeli’nin üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme alıyor.

#10
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

OYNAYANLAR: Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya ve Melis Sevinç, Erdal Cindoruk, Yavuz Sepetçi, Feyza Işık, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Emrah Kaman, Nuri Gökaşan, Yağız Kılınç, Berke Acar, Kerem Alp Kabul, Esila Umut, Miray Akay, Nursena Say, Emir Özden, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Erkan Sever, Onuryay Evrentan, Fırat Doğruluoğlu, Türker Kantar, Ekin Pasvanoğlu, Yusuf Emir Gökçe, Duru Çevik, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Aycan Koptur, Okan Selvi, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı.

#11
Foto - Gönül Dağı'ında TVR’de işten çıkarılacak kişi kim?

Gönül Dağı yeni bölümüyle 26 Eylül Cumartesi 20.00’de TRT 1’de…

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