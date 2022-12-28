Masadan memnun kalkmadı! Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener mağduru oynadı

Dün akşam saatlerinde Zillet İttifakı'nda kritik bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya geldi.

"Saygısızlık yapıldı bana"

İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası Saraçhane'de düzenlenen etkinlikle ilgili tartışma sürerken, görüşme sonrası Akşener'den sürpriz bir açıklama geldi.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, 6'lı masaya tepki gösterdi. Kendisine saygısızlık yapıldığını iddia ederek masada mağduriyeti oynayan Meral Akşener şunları söyledi:

"İmamoğlu'nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener'in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana"

"Masa dağılıyor mu?"

"Masa dağılıyor mu?" sorusuna da yanıt veren Akşener, "Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aday konuşuldu mu?

Görüşmede Altılı Masa'nın kimi aday göstereceğinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevaben, "Onu Altılı Masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk; onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı" dedi.