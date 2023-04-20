‘Masadan kalkmak tiyatroydu’ İP’ten milleti şok eden itiraf

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun bu itirafı Meral Akşener masadan "Samimi ve dobra bir insan olduğum için kalktım" sözlerini ve bugün kerhen desteklemek zorunda kaldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Meral Hanım merttir. Ülkücü damarı tuttu" sözlerini de yalanladı ve bunların da bir tiyatro olduğunu ortaya koydu.

Dervişoğlu Akşener'in masadan kalktığı ve CHP'liler tarafından tonlarca küfür yediği sürecin Akşener'in kurguladığı ve bütün masanın oynadığı bir tiyatro olduğunu söyledi. Dervişoğlu "Masadan bilerek kalktık. Bütün bu olup bitenler kurgulanmış, planlanmış bir stratejiydi. Bu plan da müştereken oluşturuldu diyebilirim. Genel başkanlar biliyordu. 2 Belediye Başkanının Başkan Yardımcısı olacağı biliniyordu. Kazanamayacak aday diye takdim edilen sayın Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday haline getirmek için bir hamle gerekiyordu. İktidara karşı strateji uyguladık." dedi.

Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akşener için "Meral hanım merttir. Ülkücü damarı tuttu" demişti. Mert dediği Meral Akşener'in o sırada danışıklı dövüşün tiyatrosunu oynadığı ortaya çıktı.

Yine yakın tarihin en büyük siyaset skandalına ilişkin neler olup bittiğine dair mikrofon uzatılan Meral Akşener "Dobra bir insan olduğum için masadan kalktım. İyi de oldu" dedi.

Kendisini dobralık ve doğruculukla tanımlayan Akşener'in bu sözleri söylediği sırada da kurgulanmış bir tiyatroyu sürdürdüğü ortaya çıkmış oldu.

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