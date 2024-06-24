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Ekonomi Masadaki konular neydi? Bakan Şimşek ve CHP arasında 4 buçuk saatlik zirve
Ekonomi

Masadaki konular neydi? Bakan Şimşek ve CHP arasında 4 buçuk saatlik zirve

Yeniakit Publisher
2024-06-24 16:20:00 -
Masadaki konular neydi? Bakan Şimşek ve CHP arasında 4 buçuk saatlik zirve

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin de bulunduğu heyet bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 4,5 saat sürerken, Bakan Şimşek CHP heyetini görüşme sonrası kapıya kadar uğurladı.

Kurban Bayramı tatili sonrası Ankara'da yeni haftanın ilk gününde kritik bir görüşme gerçekleştirildi. CHP'nin 'Hazine ve Maliye'den sorumlu kişisi Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek saat 10.00'da bakanlıkta bir araya geldi. CHP heyetinde Karatepe'nin yanısıra iki ekonomi kurmayı daha yer aldı.

Selin Sayek Böke.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de görüşmede bulundu.

4,5 SAATLİK ZİRVE
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin de bulunduğu heyet ile görüşmesi sona erdi. Saat 10.00'da başlayan görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

CHP heyeti, Bakanlığa yapılacak ziyaret öncesi Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşmede ele alınacak konuları da masaya yatırdı. Heyetin halihazırda çalışmaları devam eden "Vergi Reformu" paketi ile ilgili önerilerin bulunduğu bir rapor hazırladığı öğrenildi.

CHP'li kurmayların ayrıca "Acil önlem alınması gereken konular" başlığı altında da bir rapor hazırladığı ve görüşmede bu raporun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sunulduğu bildirildi.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI DA MASADA

CHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirdi. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada yer aldı.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirildi.

Şimşek'in CHP heyeti ile görüşme kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.

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