Masadaki kavga belediyelere taştı! 'Kiralık' meclis üyelerine istifa talimatı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylıkta anlaşmazlık yaşamaları nedeniyle 6'lı masayı devirmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nde grup kurulması için İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler istifa etti. Bu durum Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 parti liderine karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddederek 6'lı masayı dağıttı. Akşener'in zehir zemberek açıklamalarla 6'lı masadan ayrıldığını söylemesinin ardından karşılıklı cevaplarla bir anda fırtınalar esti. Muhalefetin arasındaki anlaşmazlık ortak belediyeler de sıçradı.

CHP'den 'istifa edin' talimatı

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) CHP Genel Merkezi'nin talimatı nedeniyle büyük bir rahatsızlık yaşandığı öğrenildi.

Mansur Yavaş'a yakın bir ABB yetkilisi kendilerinin bilgisi olmadan, İYİ Parti'ye Belediye Meclisi'nde grup kurmaları için verilen CHP'lileri istifa ettirildiklerini duyurdu.

"Açıklamalar Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı"

Habertürk’e konuşan yetkili, “Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş’ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

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Başkanların ziyareti parti tarafından duyuruldu

Rahatsızlığın bir diğer nedeni ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i ziyareti konusunun kendilerine haber verilmeden parti yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanması.

Bu konuya da değinen yetkili şu ifadeyi kullandı:

"Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın ‘gitmeyin’ anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır."