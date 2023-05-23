Masada kavga büyüyor! İmamoğlu çılgına döndü! İttifaklığa sığmaz

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı seçimlerde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan fark yemişti. Seçimin ardından ittifak partileri arasında kriz patlak verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de katılığı canlı yayında DEVA Partili İdris Şahin'e sert tepki gösterdi.

İMAMOĞLU: ÖNCE BUNLARI ÖLÇSÜN

DEVA Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in sözleriyle ilgili soruya İmamoğlu ''O arkadaş öyle yanlış bir laf etti ki ne söylediği ne de zamanı doğru. Herhalde o anda oturmuş eski anketleri mi ne karıştırıyordu, anlamış değilim. Yaptığı ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar. Bunları ölçsün, biçsin öyle konuşsun.'' diye cevap verdi.



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İDRİS ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

DEVA Partili İdris Şahin, katıldığı bir canlı yayında seçim öncesi anket verilerini ve 14 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlatmıştı. "Akşam 8’de CHP Genel Merkezi’nde tablonun 49’a 45 olduğu konuşuluyordu. Hiç bir ankette ilk turda Kemal Bey ilk turda ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. " demişti.