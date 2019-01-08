Masa tenisinde "yerli ve milli" sporcu dönemi





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkanı Fatih Karaca, devşirme sporcuya sıcak bakmadıklarını söyledi.

TMTF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Karaca, 1997 yılında masa tenisine sporcu olarak katkı vermeye başladığını belirtti.

Sportif alandaki yönetim kadrolarında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevi de yaptığını anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Şimdi de başkan olarak huzurlara çıktım. Sporun gelişmesi ve yaygınlaşması, halkın katılımının arttırılması önemli. Halk açısından bakılan bölümü burası. Bir de profesyonel anlamda, milli takımımızı Avrupa'da üst seviyelere çıkarmak ve olimpiyatlara Türk sporcuyla katılmayı en büyük hedef olarak görmekteyiz. Sporcunun yerli ve milli olması bizim için daha önemlidir. Devşirme kısmına çok sıcak bakmıyoruz."





- Borç 2 milyon lira





TMTF Başkanı Fatih Karaca, denetleme kurulu raporlarına göre federasyonun 2 milyon liraya yakın borcu bulunduğunu açıkladı.

Bunu gidermek için çalışmalara başlayacaklarını anlatan Karaca, "Denetleme kurulunun raporuna göre 2 milyon liraya yakın borcumuz olduğunu gördüm. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğini almak için çalışacağız. Akabinde sponsor arayışı içinde olacağız. Sponsorlarla bu işi çözmeye çalışacağız. Bütçemizi rahatlatma çabasında olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.