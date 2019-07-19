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Masa tenisinde ilklere imza atan Özge Yılmaz’a tebrik ziyareti

Masa Tenisi Çift Kadınlar Kategorisi’nde yarışan Özge Yılmaz ve Ece Haraç, Avrupa finallerinde ilk defa Türkiye’ye 2.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:12
Masa tenisinde ilklere imza atan Özge Yılmaz’a tebrik ziyareti

Masa Tenisi Çift Kadınlar Kategorisi’nde yarışan Özge Yılmaz ve Ece Haraç, Avrupa finallerinde ilk defa Türkiye’ye 2.’lik getirdiler.


Masa Tenisi Çift Kadınlar Kategorisi’nde Avrupa’da yarışan 16 yaşındaki Özge Yılmaz ve Ece Haraç, yarı finalde Rus Abraamian-Kolish ikilisini 12-10, 11-9 ve 11-3’lük setlerle 3-0 yenerek Avrupa finaline yükseldiler. Avrupa’dan 2.’lik ile dönen ve 8 yıldır masa tenisi oyuncusu olan Özge Yılmaz’ı, Kayseri Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezinde, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ziyaret etti. Ahmet Çolakbayraktar tarafından genç sporcuya çiçek takdim edildikten sonra pasta kesildi.


Özge Yılmaz’ın olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, “Bildiğiniz üzere Özge ayağının tozuyla geldi ve Avrupa’da 2. olarak yeniden Türkiye’yi gururlandıracak bir başarıya imza attı. Kocasinan Spor Kulübü’nün başarılı masa tenisi oyuncusu Özge Yılmaz’ı tebrik ediyoruz. Avrupa tarihinde Türkiye adına, Milli Takım’a daha öncesinde yıldız kadınlarda şimdi de genç kadınlarda Türkiye’de bir ilk olarak adını yazdırdı. Bundan sonrasında olimpiyatlara doğru emin adımlarla gidiyor ve inşallah olimpiyat sporcusu olarak da Özge Yılmaz’ı bu başarılarla karşılamak bizlere nasip olur. Ay-yıldızlı bayrağımızı orada dalgalandırır ve İstiklal Marşı’mızı dinlettirir. Hem göğsümüzü kabartır, hem gururlandırır, hem de böyle bir sporcuyu Kayseri’den yetiştirmiş olmak da bize nasip olur. Başarılarının devamını diliyorum. Özge bu kapıyı açtı. Hani dedik ya ilk oldu diye, inşallah arkadan küçük kızlarımız ve oğullarımız da bu kapıdan geçecekler ve masa tenisinde Türkiye’nin de adını duyuracaklar” dedi.


Avrupa finalinden 2.’lik ile dönen ve heyecanını saklayamayan Özge yılmaz, “Daha öncelerde yıldızlar kategorisi çiftlerde 3. olduk ve bu sefer gençlerde ikinci olduk. Bu Türkiye adına ilk oldu. İlk defa final oynadık. Mutluyum ve bu başarım arkadaşlarım ile hocalarım sayesinde oldu. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:12
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