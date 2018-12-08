"Masa tenisinde Çin hegemonyasını kırdık"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Paralimpik masa tenisinde olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile dünya şampiyonu kardeşi Ali Öztürk, bu branşta Uzak Doğu egemenliğine son vererek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

Ekim ayında Slovenya'nın Celje kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda klas 5'te altın madalya kazanan Ali Öztürk (25), bir panele katılmak için geldiği Gaziantep'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Öztürk, kendisi gibi doğuştan kas erimesi hastalığı bulunan ağabeyi Abdullah Öztürk ile ortaokul ve liseyi evlerine 500 metre uzaklıkta bulunan okulda kendi istekleriyle yatılı olarak okuduklarını söyledi.

Okullarına seçme için gelen yetkililerin yönlendirmesiyle masa tenisine başladıklarını ve ilk başlarda hobi olarak baktıkları bu spor dalında, hocalarının da yönlendirmeleriyle iyi yerlere geldiklerini ifade eden Öztürk, şunları aktardı:

"Hocalarımız, 'eğer bu işi yapıyorsanız hayatınızı kurtarabilirsiniz, üniversite kapılarını açabilir, hayatınızı değiştirebilirsiniz, buna inanın ve çok çalışın' şeklinde bize öğütler verdiler. Spora ilk başladığımızda günde 6-7 saat idman yapıyorduk. Avrupa ve dünya ile aramızda çok mesafe vardı ve bunu ancak çok çalışarak kapatabilirdik. Milli takımda oynayan oyuncular vardı ve yaş ortalaması 45-50 civarındaydı. Bizim okula geldiklerinde yaş ortalaması 13-14'e düştü. Yatılı okulumuzdan 8 Avrupa ve dünya dereceleri olan sporcular çıktı."

Öztürk, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduğunu, kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştirmek istediğini dile getirerek, en büyük hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu kaydetti.

Masa tenisinde Uzak Doğu ülkelerinin çok başarılı olduğun dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Bizim de onlara yetişmemiz için günde 6-7 saat çalışmamız gerekiyor. Çin'de çok oyuncu yetişiyor. Biz o açığı çok ve doğru stratejide çalışarak kapattık. Çinliler çok teknik oyuncular ama bizde de hem teknik var, hem de zeka. Zekamızla oynadığımız zaman maçları çok kolaylıkla alabiliyoruz. Önümüzde 2019 Avrupa Şampiyonası var. Hedefim orada unvanımı koruyarak, Tokyo'da Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya almak. Ağabeyim 2016'da Rio'da şampiyon oldu, ben de takımlarda 3. olmuştum. Şimdi ikimizin hedefi de paralimpik oyunlarda şampiyon olmak. Kendisi 4. kategoride yarışıyor, ben 5. kategoride yarışıyorum. İki kardeş olimpiyat şampiyonluğu elde etmek istiyoruz."





- Abdullah Öztürk: "Birbirimize manevi destek veriyoruz"





Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Abdullah Öztürk (29) ise geçen ay Slovenya'da düzenlenen dünya şampiyonasından gümüş madalyayla döndüğünü ve bu şampiyonanın kendileri için 2020 öncesinde güzel bir prova olduğunu vurguladı.

Dinlenme döneminin ardından antrenmanlara tekrar başlayacaklarına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"2020'de Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın ve gümüş madalyaların sinyalini vermiş olduk. 2019 yılı çok önemli. Ocak ayından itibaren kota müsabakaları başlıyor. Yıl boyunca uluslararası müsabakalara gidip, dünya sıralamasında ilk 16'ya girebilmek için rakiplerimizle mücadele edeceğiz. 2016'da Rio'da ülkemize altın madalya getirmiştim. Bunun tekrarını 2020'de yapmak istiyorum. Çünkü kazandığım başarının tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorum. Bunun için haftanın 5-6 günü idmanlarımız devam ediyor. Yoğun tempoda çalışıyoruz. Bu başarıyı tekrar yakalayacak potansiyelimiz de var."

Kardeşi Ali Öztürk ile antrenmanlarda sürekli beraber olduklarını ifade eden Öztürk, "İki kardeş aynı sporu yapıp başarılı olmak bizim için büyük şans. Birbirimize tecrübelerimizi aktarıyoruz. Birbirimize manevi destek veriyoruz. Yakın zamanda da boynuz kulağı geçecek zaten. Nitekim kendisi dünya şampiyonu oldu ben de ikinci. İnşallah aynı başarıları 2020'de de yakalarız diye umut ediyorum. Son 3-4 yıldır biz masa tenisinde Çin hegemonyasını kırdık. Onların elinden madalyaları almaya başladık. 2020 Tokyo'da da onlara madalya yok." diye konuştu.



















