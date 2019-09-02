Masa tenisinde Avrupa heyecanı yarın başlayacak





ANKARA (AA) - Avrupa Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak.

Nantes kentinde düzenlenen şampiyonada Erkek Milli Takımı, H Grubu'nda Yunanistan ve Portekiz, Kadın Milli Takımı ise F Grubu'nda İsveç ve Polonya ile liderlik için mücadele edecek.

Erkeklerde milli takım İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Ziver Gündüz ve Zihni Batuhan Şahin'den oluşuyor. Kadınlarda ise Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Gülpembe Özkaya ve Ece Haraç milli takım forması giyecek.

Şampiyona 8 Eylül Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.





- Grup liderleri bir üst tura çıkacak





Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlarda 24 takım, üçerli 8 grupta mücadele edecek.

Grup maçlarını ilk sırada tamamlayacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finallerden itibaren eleme sistemine geçilecek şampiyonada final müsabakaları ise 8 Eylül'de oynanacak.



