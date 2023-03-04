Masa işte böyle dağılmış! Şok eden ayrıntılar ortaya çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, altılı masanın dağılmasına yol açan son toplantının detaylarını paylaştı.

Sarıkaya, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Toplantı sonrası parti liderlerinin kurmaylarına aktardıklarına göre toplantıda bütün liderler Millet İttifakı adayının kim olması gerektiği konusunda görüşlerini dile getirdi.

Anlatıldığına göre, İYİ Parti lideri Akşener, adaylık süreci ile ilgili olarak bir süredir dile getirdiği eleştirileri sıraladı ve bugüne kadar bu konuda atılan adımlar ve gelen açıklamalar konusunda duyduğu rahatsızlığı sıralamış.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akşener, milletvekilleri ve parti teşkilatından gelen bilgileri de aktarıp, “Kemal Bey’in aday olması halinde kazanma şansımızın az olduğunu söylüyorlar” görüşünü kayda geçirmiş.

Bütün araştırmalar ve sahadan gelen bilgilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu önde gösterdiğini, ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geldiğini vurgulamış.

Bu kapsamda İmamoğlu’nun gösterilmesi halinde kazanma şansının daha yüksek olduğunu belirtmiş.

“ARKADAŞLAR GÖREVİNİ YAPACAK”

Bunun üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanının aday olması halinde bu iki ilin AK Parti’ye geçeceğini anımsatarak, “Her iki arkadaşım da CHP’nin belediye başkanı ve CHP Genel Başkanı olarak baştan beri söylüyorum, arkadaşlar görevini yapacaklar” demiş.

Bunun üzerine konu kapanmış, diğer lider de bu bağlamda herhangi bir görüş belirtmemiş.

KILIÇDAROĞLU: EVET ADAYIM

Toplantıda daha sonra liderler söz alarak aday önerilerini dile getirmiş.

Kılıçdaroğlu adını masaya zirve öncesi liderler turu yapan ev sahibi SP lideri Karamollaoğlu getirmiş.

Geçmişte birkaç kez olduğu gibi DP lideri Gültekin Uysal adayının daha önce de dile getirdiği gibi Kılıçdaroğlu olduğunu yenilemiş.

DEVA lideri Ali Babacan da zaten yol haritasına ilişkin tüm kararların ve kuralların belli olduğunu, seçilecek kişinin bunu uygulamakla kalacağını anımsatarak, “Bu süreçleri bilen içimizden birinin olması daha yararlı, bizim için de Sayın Kılıçdaroğlu” şeklinde özetlenebilecek tutumunu dile getirmiş.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini bildirmiş. (...)"