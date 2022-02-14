Maş fasulyesi çorbası tarifi, nasıl yapılır? Nefis ve kolay tarif
Maş fasulyesi her ne kadar Asya kökenli bir bitki olsa da, ülkemizde de yetişmekte ve yetiştirilmektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da ya da Akdeniz bölgesinin Toros Dağları'na yakın olan kısımlarında yaygın olarak yetiştirilmektedir. Maş fasulyesi çorbası tarifi, nasıl yapılır? İşte Maş fasulyesi çorbası tarifi...
Maş fasulyesi çorbası tarifi
Maş fasulyesi çorbası tarifi için malzemeler
- 200 gram maş fasulyesi (bir gece önceden 8-10 saat suda bekletin)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 silme yemek kaşığıun
- 1 silme tatlı kaşığı toz zerdeçal
- 200 ml.süt
- 800 ml.su (yaklaşık 4 su bardağı)
- 1/2 çay kaşığı tuz
Servisi için:
- 1/4 demet dereotu
- 1/4 demet maydanoz
Maş fasulyesi çorbası tarifi nasıl yapılır?
Maş fasulyesinin suyunu süzdükten sonra üzerini geçmeyecek kadar sıcak su ekleyin ve yedi dakika kaynatın. Bu suyu süzün. İkinci defa daha az su ekleyip beş dakika kaynatın ve kalan suyunu süzün. Çorbayı pişireceğiniz tencereye zeytinyağı, un ve zerdeçalı koyup, unun kokusu çıkana kadar karıştırarak birkaç dakika kavurun. Maş fasulyesini çorba tenceresine ekleyin ve bir-iki dakika arada karıştırarak ısınmasını sağlayın. Sütü ve suyu ekledikten sonra çorbayı kaynayana kadar karıştırın. Çorba kaynadıktan sonra karıştırmayı bırakın, üç dakika daha ocakta tutup çorbanın altını kapatın. Tuzunu ayarlayın. Çorbayı maydanoz veya dereotu yapraklarıyla servis edin.
Maş fasulyesi faydaları
- Posadan zengin oluşu sebebiyle kolesterolün düşürülmesine de yardımcı oluyor.
- Yüksek protein ve yüksek posa içeriğine sahiptir.
- Vitaminler ve minerallerden zengindir.
- Düşük kalorilidir.
- Az yağlıdır.
- Kolesterolü düzenler.
- Sodyum oranı düşüktür.
- Antioksidanlardan zengindir.
- Gluten içermez.