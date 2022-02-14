Maş fasulyesi çorbası tarifi, nasıl yapılır? Nefis ve kolay tarif

Maş fasulyesi çorbası tarifi

Maş fasulyesi çorbası tarifi için malzemeler

200 gram maş fasulyesi (bir gece önceden 8-10 saat suda bekletin)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 silme yemek kaşığıun

1 silme tatlı kaşığı toz zerdeçal

200 ml.süt

800 ml.su (yaklaşık 4 su bardağı)

1/2 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1/4 demet dereotu

1/4 demet maydanoz

Maş fasulyesi çorbası tarifi nasıl yapılır?

Maş fasulyesinin suyunu süzdükten sonra üzerini geçmeyecek kadar sıcak su ekleyin ve yedi dakika kaynatın. Bu suyu süzün. İkinci defa daha az su ekleyip beş dakika kaynatın ve kalan suyunu süzün. Çorbayı pişireceğiniz tencereye zeytinyağı, un ve zerdeçalı koyup, unun kokusu çıkana kadar karıştırarak birkaç dakika kavurun. Maş fasulyesini çorba tenceresine ekleyin ve bir-iki dakika arada karıştırarak ısınmasını sağlayın. Sütü ve suyu ekledikten sonra çorbayı kaynayana kadar karıştırın. Çorba kaynadıktan sonra karıştırmayı bırakın, üç dakika daha ocakta tutup çorbanın altını kapatın. Tuzunu ayarlayın. Çorbayı maydanoz veya dereotu yapraklarıyla servis edin.

Maş fasulyesi faydaları