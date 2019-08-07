Martta Kristina, şehadet getirerek Müslüman oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Finlandiya vatandaşı Maritta Kristina, Çaycuma İlçe Müftülüğünde şehadet getirerek Müslüman oldu.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Müslüman olmak isteyen Maritta Kristina ve beraberindekileri makamında konuk etti. Ermiş, İslam dininin iman esasları ve ibadetler ile ilgili bilgiler verdikten sonra Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu, Vaiz Ferdi Bayduz ve Şef Hayrettin Çakır’ın da hazır bulunduğu şahitlerin huzurunda Maritta Kristina ’Kelime-i Şehadet’ getirerek Müslüman oldu. Finlandiya vatandaşı Maritta Kristina, bütün dinleri araştırdığını ve Müslümanlığın kendi düşüncelerine daha yakın olduğu ve İslamiyeti beğendiği için Müslüman olmak istediğini belirterek, Türk genci ile nişanlandığı ve bir ay sonra gelerek düğünlerinin olacağını açıkladı.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Müslüman olan Maritta Kristina’ya, “İnşallah bütün günahlarınızdan arınarak cennetle müjdelenenlerden olursunuz” dedi.