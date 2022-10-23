Martı’nın yeni çevreci ulaşım çözümü “Tek Araçla Gidelim” hayata geçti

Martı, TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturacak. Böylelikle, bir yolculuk ağı ile İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına paylaşım ekonomisine dayalı çözüm üretilmiş olacak.

Ücret ya da komisyon yok

Martı uygulamasına gelecek yeni güncelleme sonrasında en az 10 Martı yolculuğunu tamamlamış olanlar TAG platformundan faydalanabilecek. Bu hizmet kapsamında Martı herhangi bir ücret ya da komisyon almazken, yolculuk paylaşımlarında sürücü ile yolcuların masrafları paylaşmalarına dayalı bir sistem geçerli olacak. TÜİK’in Mart 2022 verilerine göre İstanbul’da trafikteki araç sayısı 4 milyon 688 bine yükseldi. Uzmanlar, İstanbul nüfusunun dörtte biri oranına ulaşan araç sayısının, insan sağlığına ve çevreye verdiği zararların yanı sıra trafik yoğunluğunu da katlanılamaz hale getireceği konusunda ortak görüş bildiriyor. Gelecek yıllarda trafiğe çıkan otomobil sayısının 3’te bir azalması halinde, trafik yoğunluğunun yüzde 70, otoparklardaki yoğunluğun ise yüzde 95 düşeceği hesaplanıyor.

“Tek Araçla Gidelim” Nedir?

TAG, paylaşım ekonomisi kültürünü ve çevre bilincini yaygınlaştırmak için Martı kullanıcılarını bir araya getiren bir dayanışma platformu. Martı’nın TAG’ı geliştirilme amacı tek aracın maksimum kişi tarafından kullanılmasını sağlamak ve trafikteki araç yoğunluğunu azaltmak. TAG’da sürücü ile yolcu seyahati paylaştığı gibi, seyahatin masraflarını da paylaşır. TAG yolculuklarında uygulanan yolculuk paylaşım ücreti, sürücünün araç yıpranma payını, yakıt masrafını karşılamak için kullanılır ve paylaşım yapan kişiler tarafından özgürce belirlenir.