Martin Skrtel kovuldu! Martin Skrtel kimdir?

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan ekibi Atalanta ile anlaşan Martin Skrtel'in sözleşmesi feshedildi. Peki, Martin Skrtel neden kovuldu? İşte, Martin Skrtel'in kariyeri...

20 gün sürdü

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşme imzalayan Martin Skrtel'in Çizme macerası kısa sürdü. Atalanta 20 gün sonunda deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Martin Skrtel neden kovuldu?

Atalanta teknik heyetinin Martin Skrtel'i fiziksel olarak yeterli bulmadığı ve karşılıklı olarak sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşma sağlandığı ileri sürüldü. Atalanta'nın Martin Skrtel'in yerine bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer'i gündemine aldığı gelen haberler arasında.

Martin Skrtel kimdir?

Martin Skrtel 15 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Futbola Baník Horná Nitra altyapısında başlayan Skrtel, ilk profesyonel sözleşmesini ise 2001 senesinde Trenčín ile imzaladı.

2001-04 yılları arasında formasını giydiği Slovak kulüpte toplam 44 maça çıkan Skrtel, defans mevkiinde oynadığı için fazla gol şansı bulamamasına rağmen yine de 8 gol attı.

2004 senesinde Rus ekip Zenit St. Petersburg'a transfer oldu. 4 sezon formasını giydiği takımda 74 maçta görev aldı.

2008-16 yılları arasında İngiliz devi Liverpool'da oynadı. Bu sekiz sezonda 242 maçta forma şansı buldu. Mevkii gereği fazla gol şansı bulamasa da, 16 kez rakip ağları havalandırdı.

2016 senesinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Martin Skrtel, 2004 senesinden bu yana Slovakya Milli Takım forması giymektedir.