Martial resmen Sevilla'da

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Manchester United forması giyen Fransız yıldız Anthony Martial'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Manchester United ile Anthony Martial'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Gün içerisinde İspanya'ya gelen yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Sevilla ile sözleşme imzaladı.

2015 yılından bu yana Manchester United forması giyen Martial, bu sezon istediği süreleri alamıyordu ve iddialara göre takımdan ayrılma talebinde bulunmuştu.

İngiliz ekibi ile bu sezon 11 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 gol atma başarısı gösterebildi.