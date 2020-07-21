MARTI milyon dolarlık yatırım aldı

Yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) ortaya çıkmasıyla ulaşım tercihlerimizde değişmeye başladı. Artık dünyada insanlar pratik, toplu olmayan, uygulama üzerinden kontrol edilebilen start-up uygulamaları tercih ediyor. Ülkemizde de bu tür girişimlerden biri olan MARTI, kullanıcıların belirli hizmet alanlarında hizmet vermeye devam ediyor. Ülkemiz uygulaması MARTI, geçenlerde milyon dolarlık yatırım aldığını açıkladı. Bugüne kadar yerli ve yabancı pek çok destekçi bulan yerli girişim, 2020 yılında yatırım turuna çıkmıştı. Tamamladığı yatırım turu ile birlikte 25 milyon dolar yatırım aldığı duyurdu.