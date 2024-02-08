Martı, Amerikan yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı

Martı, dünya genelinde iki tekerlekli elektrikli araç operasyonları için filo optimizasyon çözümleri sunan Zoba Inc.'i bünyesine kattığını duyurdu. MIT ve Harvard mezunları tarafından kurulan Boston merkezli Zoba'nın yapay zeka destekli yazılım platformu, iki tekerlekli elektrikli araç operatörlerinin gelirlerini artırmasına ve saha operasyon maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyor. Bu stratejik hamle, Martı'nın operasyonel verimliliğini artırma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

“Yolculuk paylaşım operasyonlarımızı da geliştireceğiz”

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“İki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarımızın gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabalarımız kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdik. Zoba'nın yazılımını kullanarak en iyi sonuçları elde ettik ve sürücülerimiz için araçlarımızın kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerimizi düşürme çabalarımızda bu en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize katmaktan heyecan duyuyoruz. Zoba'nın yazılımı, başlangıçta iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarını optimize etmek için oluşturulmuş olsa da Martı olarak bu sağlam temel üzerinden yolculuk paylaşım operasyonlarımızın tümünü daha da geliştirmeyi planlıyoruz.”

Sürüş sayısını ve verimliliği artıracak

Zoba'nın gelişmiş talep tahmin algoritmaları sayesinde, araçların nereye konumlandırılacağı ve operasyonel görevlerin ne zaman gerçekleştirileceği dinamik olarak optimize edilerek, sürüş sayısının maksimize edilmesi ve araç operasyonel verimsizliklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Martı, Zoba ile Ekim ve Kasım 2023'te gerçekleştirdiği pilot projede, Zoba yazılımının kullanımı sayesinde Martı araçlarının sürüş sayısında bir artış sağladı ve bu durum şirketin kârlılığına olumlu katkılar sundu.

2017 yılında Harvard ve MIT'den doğan Zoba, NTTVC, CRV, Founder Collective ve Dallas Mavericks’in eski sahibi Mark Cuban gibi önde gelen yatırımcılardan 17 milyon dolar fon aldı.

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