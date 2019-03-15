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Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Coşkun Karademir ile devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Aşk Neyledi’ etkinliği ile devam etti.

15 Mart 2019 Cuma 16:34
Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Coşkun Karademir ile devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Aşk Neyledi’ etkinliği ile devam etti.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Aşk Neyledi’ söyleşi ve dinleti programı ile devam etti. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe konuk olarak Coşkun Karademir katıldı. Moderatörlüğünü Enver Mete Aslan’ın üstlendiği programda Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan ve çok sayıda sanatsever yer aldı. Anadolu türkülerine dikkat çeken Coşkun Karademir, “İrfan türküleri Anadolu’nun topraklarının bizzat harmanlanıp oluşturulduğu eserlerdir. İrfan türküleri ayrılıktan çok bahsetmez tam tersine aşk lafı pek çok kez içinde geçebilir. Bütün bu zarafetin bütün bu içtenliğimizin içinde irfan bulunuyor. Müzik bizim için sadece dinlediğimiz bir şey ama sözlerinin bizlere dokunması, önemli olan budur” dedi.


Müziğin sadece dinlenen bir şey olmadığını sözlerinin insana dokunmasının önemli olduğuna değinen Coşkun Karademir, “Katılım sağlayan herkese öncelikle teşekkür ederim. İrfan kelimesi bana koku çağırıyor. Bizim Anadolumuz da irfan kelimesini oranın kültürü olarak değerlendirebiliriz. Bir insanın saz ile anlatabildiği belli bir yere kadar gider. Bundan sonrası ise konuşmak ile harmanlanmalıdır. Aslında biz eski sanatçılarımız için irfanın kurucusu diyebiliriz. İrfan türküleri özel okulların eğitiminden geçmiş değil Anadolu’nun topraklarının bizzat harmanlanıp oluşturulduğu eserlerdir. İrfan türküleri ayrılıktan çok bahsetmez tam tersine aşk lafı pek çok kez içinde geçebilir. Bütün bu zarafetin bütün bu içtenliğimizin içinde irfan bulunuyor. Müzik bizim için sadece dinlediğimiz bir şey ama sözlerinin bizlere dokunması, önemli olan budur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:34
  1. sanat
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