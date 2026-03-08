  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor! 1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi Hürmüz Boğazı faktörü: Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda Pezeşkiyan’dan yeni ‘komşu ülkeler’ açıklaması: Karşılık veririz Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin Türk F-16’ları daha gitmeden çıra gibi tutuştular: “Bölgede yeni bir gerçeklik doğuyor” diyerek tüm dünyaya ilan ettiler Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken “Erdoğan ve Bahçeli” açıklaması 140 bin lira cezası var: İşte APP ile normal plakanın farkı!
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin

Kalp hastalıklarıyla ilgili uzman isimden ciddi uyarılar geldi.

#1
Foto - Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Cömert, dünya genelinde her 100 doğumdan birinde, Türkiye'de ise her bin doğumun 8-10'unda görülen doğumsal kalp hastalıklarına karşı erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin

Dünya Sağlık Örgütü verileri ve ülkedeki istatistikler, çocukluk çağı kalp hastalıklarının sanılanın aksine yaygın bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelinde her 100 canlı doğumdan birinde kalp anomalisi tespit edilirken Türkiye'de ise her bin doğumun 8 ila 10'unda doğumsal kalp hastalığı görülüyor. Bu oranlar, Türkiye'de her yıl yaklaşık 10-15 bin çocuğun kalp hastalığı ile dünyaya geldiğini gösterirken gecikmiş tanı ve tedavi eksikliği, bu hastalıkları çocukluk döneminin ciddi sağlık problemlerinden biri haline getirdiği kaydedildi. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Nuri Cömert çocukluk çağında görülen kalp hastalıkları hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin

Çocuklarda görülen kalp rahatsızlıklarının temel olarak iki ana grupta incelendiğini belirten Uzm. Dr. Nuri Cömert, "Doğumsal (Konjenital) kalp hastalıkları, yapısal bozukluklar: Kalbin odacıkları veya büyük damarlar arasında deliklerin ya da anormal bağlantıların bulunmasıdır. Bu hastalıklar riskli gebeliklerde anne karnında ekokardiyografi (Fetal EKO) ile teşhis edilebilir. Doğum sonrası ise fiziksel muayene, kalp ultrasonu ve kalp kateterizasyonu ile tanı kesinleştirilip tedavi süreci başlanabilir. Edinilmiş (sonradan kazanılmış) kalp hastalıkları: İnfeksiyon kaynaklı 5-15 yaş arasında görülen akut romatizmal ateş veya enfeksiyonlara bağlı gelişen kalp tutulumlarıdır. Pandemi sonrası artan obezite ve hareketsiz yaşam, edinilmiş kalp hastalıklarını tetiklemektedir" dedi.

#4
Foto - Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin

Ebeveynlerin özellikle bebeğin ilk aylarında dikkat etmesi gereken "alarm" niteliğindeki semptomları sıralayan Uzm. Dr. Nuri Cömert, "Siyanoz: Ağız çevresi ve tırnak diplerinde görülen morarmalar. Solunum güçlüğü: Sık nefes alma veya nefes alırken zorlanma. Gelişim geriliği: Beslenme bozukluğu, yeterli kilo alamama ve aşırı terleme" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin

Ergenlik sürecinin ise artan stres faktörleri nedeniyle kalp sağlığı açısından hassas bir dönem olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nuri Cömert, "Bu dönemde görülen çarpıntıların birçoğu zararsız olsa da, nadiren ilaç tedavisi gerekebilir. Bu dönemde spor öncesi tarama önerilmektedir. Spor sırasında harcanan efor, altta yatan gizli bir hastalığı tetikleyebilir. Bu nedenle spora başlayacak çocuklarda elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi ile detaylı kontrol yapılması hayati önem taşır" diye konuştu.

#6
Foto - Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin

Çocuklarda kalp sağlığını korumak için 5 temel stratejinin olduğunu belirten Uzm. Dr. Nuri Cömert, "Düzenli sağlık kontrolleri: Ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü varsa erken tarama kritiktir. Sağlıklı beslenme ve egzersiz: Obeziteyi önlemek için tam tahıl ve taze besin odaklı diyet uygulanmalıdır. Çocuklar haftada en az 150 dakika fiziksel aktiviteye yönlendirilmelidir. Sigara ve pasif içicilikten kaçınma: Evde sigara içilmemelidir; pasif içicilik çocukların damar yapısını doğrudan olumsuz etkiler. Enfeksiyon yönetimi ve tedavisi: Aşı takvimine uyulmalı ve el hijyenine dikkat edilmelidir. Çünkü romatizmal ateş gibi enfeksiyonlar kalp kapakçıklarını etkileyebilir. Stres yönetimi ve uyku: Okul çağındaki çocuklar günde 9-11 saat uyumalıdır. Aile içi stresin azaltılması kalp ritmini olumlu yönde etkiler" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! "Size gerçekler asla söylenmiyor"
Gündem

İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor”

İsrail’den dönen Hintli gazeteci yaşadıklarını anlattı: “İsrail’in çok övülen teknolojisi çökmüş durumda. Size gerçekler asla söylenmiyor”..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'den dikkatleri üzerine çeken Türkiye hamlesi geldi.
ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı
Dünya

ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamalar yaşanırken ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.
Kur'an'a Hizmet Vakfı'ndan açıklama: "Sistematik iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız"
Gündem

Kur'an'a Hizmet Vakfı'ndan açıklama: "Sistematik iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız"

Kur'an'a Hizmet Vakfı, Ayhan Şengüler'in vakıfla hiçbir bağlantısı olmadığını resmi raporla belgeleyerek vakıf hakkında yürütülen iftira kam..
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Lübnan’ın güneyinde karadan sızma girişiminde bulunan İsrail güçleri, Hizbullah direnişiyle sarsıldı. Lübnan’ın Baalbek bölgesine sızmaya ça..
İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… "Yaşattığınızı yaşayacaksınız!"
Gündem

İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”

Yahudi işgalci bir kadın askerin oturduğu semte isabet eden 20 İran füzesiyle bölgenin harabeye döndüğünü anlattığı paylaşıma sosyal medyada..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23