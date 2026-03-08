1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi

Üretimin kendisi için bir terapi olduğunu vurgulayan Ay, çocuklarının başarısını şu sözlerle anlattı: "Bu iş benim için hem büyük bir terapi oldu hem de bütçeme katkı sağlıyor. Üç çocuğum var. Kızım buraya geldiğimizde Tıp Fakültesi'nde okuyordu, şimdi doktor oldu. Bir oğlum sağlıkçı, diğer oğlum da inşallah avukat olacak. Bu ürünleri inanamayacaksınız ama 1+1 bir apartta, girişindeki o küçücük mutfakta üretiyorum. Her gün kavanozlarımı yapar, ters çevirir ve karşıdan izlerim; bugün kaç tane yaptım, hangisi daha güzel görünüyor diye. Hem Eskişehir'i hem Eskişehirlileri çok seviyorum. Belediye de bize kadın kooperatifi olarak iyi destek veriyor, teşekkür ediyoruz."