1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi

6 Şubat depremlerinde ailesinden birçok kişiyi kaybeden Gül Ay, Eskişehir’de 1+1 apart dairesinin mutfağında yaptığı reçelleri satarak çocuklarının geleceği için mücadele ediyor...

#1
Foto - 1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi

6 Şubat depreminde Gül Ay, yaşadığı büyük kayıplara rağmen hayata tutunmaya devam ediyor

#2
Foto - 1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi

Tüm Türkiye için acı verici olan 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Eskişehir'e yerleşen Gül Ay, yaşadığı büyük üzüntüye rağmen örnek bir girişimcilik hikayesine imza atıyor. Yaklaşık 3 yıldır Eskişehir'de yaşayan Ay, kısıtlı imkanlarla başladığı reçel üretimini bugün çocuklarının eğitimine destek olan bir mesleğe dönüştürmüş durumda. Belediyenin kadın kooperatiflerine sunduğu destekle ürünlerini sergileyen azimli kadın, bu süreçte bir kızını doktor yaparken şimdi ise oğlunu avukat yapmak için okutuyor. Bu işi yapan Ay, bir yandan yasını tutarken diğer yandan çocuklarını okutmanın haklı gururunu yaşıyor.

#3
Foto - 1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi

Depremde çok sayıda akrabasını ve yeğenini kaybettiğini, memleketinin adeta yok olduğunu belirten Gül Ay, "Ben burada ürünlerimi sergiliyorum. Mutfağı çok sevdiğim için mutfakla girişim yapmaya başladım. Liseye başlayacak bir çocuğum vardı, onun için benim dik durmam lazımdı. Yoksa canciğer; tamamen yeğenlerim olsun, akrabalarım olsun, hepsini kaybettik zaten. Mal varlığı benim için ikinci planda; benim memleketim bitti. Bu benim için bir süreçti. Antidepresan ilaçlarla ayakta duruyordum ama çocuğum için o günden bugüne kadar bir gün bile gözyaşı dökmedim. Hayatta kalmak için bir mücadele verdim" dedi.

#4
Foto - 1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi

Üretimin kendisi için bir terapi olduğunu vurgulayan Ay, çocuklarının başarısını şu sözlerle anlattı: "Bu iş benim için hem büyük bir terapi oldu hem de bütçeme katkı sağlıyor. Üç çocuğum var. Kızım buraya geldiğimizde Tıp Fakültesi'nde okuyordu, şimdi doktor oldu. Bir oğlum sağlıkçı, diğer oğlum da inşallah avukat olacak. Bu ürünleri inanamayacaksınız ama 1+1 bir apartta, girişindeki o küçücük mutfakta üretiyorum. Her gün kavanozlarımı yapar, ters çevirir ve karşıdan izlerim; bugün kaç tane yaptım, hangisi daha güzel görünüyor diye. Hem Eskişehir'i hem Eskişehirlileri çok seviyorum. Belediye de bize kadın kooperatifi olarak iyi destek veriyor, teşekkür ediyoruz."

