  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Devrim Muhafızları'ndan Hamaney açıklaması: 'Ezici ve kesin bir intikam alacağız' Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor! İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası 1 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi ABD Savunma Bakanı İran'daki hedeflerini açıkladı! Donanması yok edilecek Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu İran yeni bir misilleme saldırısı başlattı! Siren sesleri yükseldi BAE'ye 137 balistik füze ve 209 İHA fırlatıldı İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor
Yaşam Mart ayı böyle başladı! Sakarya’da iki mevsim bir arada
Yaşam

Mart ayı böyle başladı! Sakarya’da iki mevsim bir arada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırırken Hendek’in zirveleri beyaza büründü. Aynı saatlerde şehir merkezinde ise güneşli ve açık hava hakim oldu.

Sakarya’da aynı gün içinde iki mevsim birden yaşandı; Hendek’in yüksek kesimleri karla beyaza bürünürken, şehir merkezinde baharı andıran güneşli bir hava hakim oldu.

 

Kartpostallık görüntü

Sakarya genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı aralıklar ile devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki yaylalar kısa sürede kar yağışının etkisiyle beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kış mevsiminin etkisi hissedilirken, Sakarya şehir merkezinde ise baharı andıran bir hava yaşandı. Gökyüzünün açık ve güneşli olduğu kent merkezi ise havadan görüntülendi.

Sakarya'da nikahlı eşini silahla vuran kişi intihar etti!
Sakarya'da nikahlı eşini silahla vuran kişi intihar etti!

Yerel

Sakarya'da nikahlı eşini silahla vuran kişi intihar etti!

Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yerel

Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya adeta buz tuttu
Sakarya adeta buz tuttu

Yerel

Sakarya adeta buz tuttu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23