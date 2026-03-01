Mart ayı böyle başladı! Sakarya’da iki mevsim bir arada

Sakarya’da aynı gün içinde iki mevsim birden yaşandı; Hendek’in yüksek kesimleri karla beyaza bürünürken, şehir merkezinde baharı andıran güneşli bir hava hakim oldu.

Kartpostallık görüntü

Sakarya genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı aralıklar ile devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki yaylalar kısa sürede kar yağışının etkisiyle beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kış mevsiminin etkisi hissedilirken, Sakarya şehir merkezinde ise baharı andıran bir hava yaşandı. Gökyüzünün açık ve güneşli olduğu kent merkezi ise havadan görüntülendi.