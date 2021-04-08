Mars'ta gökkuşağı olur mu?

NASA'nın Perseverance yüzey araştırma aracından gelen son görüntüler, yeni bir heyecan dalgası yaşattı. Mars helikopteri Ingenuity güvenli bir şekilde zeminde duruyor, ancak çekilen fotoğrafta Mars gökyüzünde gökkuşağına benzeyen bir şey görülüyor. Tek sorun, muhtemelen görünenin gerçekten bir gökkuşağı olmaması.

Gökkuşağı nedir?

Havada su damlacıklarına ve ufukta Güneş'in alçalmasına ihtiyacınız var. Bu koşullar karşılandığında, Güneş'in tersi yönde parlak renkli bir yay görülüyor. Şanslıysanız iki tane bile görebilirsiniz.

Peki ya Mars'ta bu olabilir mi?

NASA'nın Pathfinder görevi, Mars'ın çok zayıf ve çok kuru atmosferinde buz kristalleri nedeniyle gökkuşağına benzer bir şey gözlemledi. Bazı yorumlara göre bu, güneş ışığının yansıması ve kırılması nedeniyle ortaya çıkan bir toz yayıydı. Ancak gerçek açıklama muhtemelen daha sıradan: Bir mercek parlaması (lens flare) görüyoruz.

Perseverance'ın fotoğrafları çeken arka kameraları, çekim anında Güneş'in yönüne bakıyor. Aynı gökkuşağı görüntüsü de aynı pozisyonda birkaç gün boyunca mevcut. Bu nedenle görüntünün büyük ihtimalle kamera hatası olduğu düşünülüyor. Yani şimdilik Mars'ta bir gökkuşağı görmüş olma ihtimalimiz çok düşük...