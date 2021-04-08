  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Mars'ta gökkuşağı olur mu?
Teknoloji

Mars'ta gökkuşağı olur mu?

Mars'ta keşif yapan Perseverance yüzey araştırma aracının çektiği bir fotoğraf, "Mars'ta gökkuşağı görüldü" iddialarını beraberinde getirdi. Peki ama fotoğrafta görülen gerçekten bir gökkuşağı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:16:00 -
Mars'ta gökkuşağı olur mu?

NASA'nın Perseverance yüzey araştırma aracından gelen son görüntüler, yeni bir heyecan dalgası yaşattı. Mars helikopteri Ingenuity güvenli bir şekilde zeminde duruyor, ancak çekilen fotoğrafta Mars gökyüzünde gökkuşağına benzeyen bir şey görülüyor. Tek sorun, muhtemelen görünenin gerçekten bir gökkuşağı olmaması.

Gökkuşağı nedir?

Havada su damlacıklarına ve ufukta Güneş'in alçalmasına ihtiyacınız var. Bu koşullar karşılandığında, Güneş'in tersi yönde parlak renkli bir yay görülüyor. Şanslıysanız iki tane bile görebilirsiniz.

Peki ya Mars'ta bu olabilir mi?

NASA'nın Pathfinder görevi, Mars'ın çok zayıf ve çok kuru atmosferinde buz kristalleri nedeniyle gökkuşağına benzer bir şey gözlemledi. Bazı yorumlara göre bu, güneş ışığının yansıması ve kırılması nedeniyle ortaya çıkan bir toz yayıydı. Ancak gerçek açıklama muhtemelen daha sıradan: Bir mercek parlaması (lens flare) görüyoruz.

Perseverance'ın fotoğrafları çeken arka kameraları, çekim anında Güneş'in yönüne bakıyor. Aynı gökkuşağı görüntüsü de aynı pozisyonda birkaç gün boyunca mevcut. Bu nedenle görüntünün büyük ihtimalle kamera hatası olduğu düşünülüyor. Yani şimdilik Mars'ta bir gökkuşağı görmüş olma ihtimalimiz çok düşük...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay