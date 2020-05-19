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Marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu

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Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:06:54 -
Marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu

Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüste mahalleler gezerken, marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu


Bilecik Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu için bir fikir üretti. Belediyeye ait üstü açık otobüse koyulan ses sistemi ile mahalle mahalle gezilerek, seslendirilen müzik ve marşlarla balkonlara çıkan vatandaşlar 19 Mayıs coşkusu yaşadı.19 Mayıs 1919’un tarihte anlam ve önemini ifade eden eserlerin seslendirildiği etkinliği vatandaşlar ve çocuklar balkonlardan eşlik etti. Belediye Başkanı Semih Şahin’in kutlama mesajlarının okunduğu etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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