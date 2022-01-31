Marsilya'ya karşı 1 dakika oynadı, Marsilya'ya transfer oluyor!

Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılıp Marsilya'ya transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu için Fransız devinin 10 milyon Euro gibi bir bedel ödemeye hazır olduğu aktarılmıştı. Marsilya yönetimi sağ gösterip adeta sol vurdu. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili görüşme gerçekleştiren Fransızlar, Galatasaray'la yeni kontrat imzalamayan Bartuğ Elmaz ile anlaştı.

Galatasaray'da transferine kesin gözüyle bakılan Kerem Aktürkoğlu için büyük bir şok yaşandı. Marsilya ile neredeyse anlaşma noktasına gelen Galatasaray'a Fransız devinden ters köşe geldi. Galatasaray'ın genç yetenekleri arasında yer alan Bartuğ Elmaz'a Marsilya kancayı taktı. Galatasaray yönetimiyle sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan genç oyuncu takımdan ayrılmayı kafaya koymuştu. Gizliden gizliye Marsilya ile görüşen Elmaz, Fransızların teklifin kabul etti ve önümüzdeki sezon Marsilya'da forma giyecek. Bu transferin ardından da Kerem Aktürkoğlu için görüşmeler duraklatıldı.

İMZA İÇİN FRANSA'YA GİTTİ

Galatasaray forması giyen Bartuğ Elmaz, Marsilya ile gelecek yaz için sözleşme imzaladı. Marsilya'ya imza atmak için Fransa'ya giden genç oyuncu resmi sözleşmeye imzayı attı. Galatasaray'ın bu hamleden sonra Kerem Aktürkoğlu'nu ne bedelle olursa olsun Marsilya'ya satmayacağı konuşuluyor.

SADECE 1 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında oyuna girmişti. Bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabilen genç oyuncu kendine kulüpte gelecek göremediği için sözleşme yenileme tekliflerini reddetmişti.

2. MUSTAFA KAPI VAKASI

Galatasaray'da buna benzer bir durum daha yaşanmıştı. Yine Galatasaray'ın genç yetenekleri arasında gösterilen Mustafa Kapı, sözleşme imzalamayarak bedelsiz bir şekilde Lille'e transfer olmuştu. Fransa'da umduğunu bulamayan genç oyuncu bir süre önce Adana Demirspor'a transfer olarak Türkiye'ye geri dönmüştü.